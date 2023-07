Apple publie visionOS 1 beta 2 aux développeurs (via simulateur)

Apple n'a pas partagé de détails spécifiques sur les changements apportés à visionOS 1 beta 2, des corrections et des améliorations notables sont toutefois attendues. Les développeurs qui cherchent à installer l'environnement d'exécution du simulateur visionOS peuvent le faire via Xcode 15 . Les développeurs ont aussi la possibilité de demander à recevoir le kit de développement Vision Pro pour obtenir un accès anticipé au matériel Vision Pro avant sa sortie officielle début 2024. C'est une excellente occasion pour les développeurs de se familiariser avec les spécificités de ce nouvel environnement technologique avant le lancement du produit.

Apple a publié ce soir la deuxième version bêta de visionOS 1, le logiciel qui sera présent sur le Vision Pro qui sortira l'année prochaine. L'un des principaux avantages du SDK visionOS est qu'il permet aux développeurs de simuler l'expérience Vision Pro sur leur Mac. Cela signifie qu'ils peuvent visualiser leurs applications en réalité augmentée sans avoir besoin du Vision Pro lui-même, ce qui facilite le développement et le test des applications.

Depuis plusieurs semaines, les développeurs peuvent tester visionOS et remonter les bugs via un simulateur. Comme ce nouveau logiciel est toujours en cours de développement à l'Apple Park, l'entreprise demande aux développeurs de rejoindre rapidement les nouvelles bêtas afin de détecter les difficultés pour qu'elles soient corrigées.

