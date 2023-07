Les kits de développement Apple Vision Pro sont disponibles sur demande

1 com

Comme prévu par la rumeur, Apple a annoncé cette nuit la sortie des kits de développement Apple Vision Pro, avec des développeurs capables de demander à recevoir un kit dès à présent. Les développeurs recevront un prototype d’Apple Vision Pro qui leur permettra de développer et de tester des applications en réalité augmentée et réalité virtuelle.

Un casque de test pour quoi faire ?

Avec un exemplaire du Vision Pro, les développeurs obtiendront de l'aide pour la configuration et l'intégration des appareils, des vérifications avec des experts Apple pour des conseils sur la conception et le développement de l'interface utilisateur, et un support pour le fignolage des applications. Chaque développeur qui obtiendra un kit recevra deux demandes de support supplémentaires pour résoudre les problèmes de code.

Apple affirme que les casques Apple Vision Pro sont des appareils de développement appartenant à Apple et devront rester là où ils sont expédiés dans un espace de travail privé et sécurisé qui n'est accessible que par les développeurs qui ont été approuvés. Apple prévoit d'être en contact régulier avec les développeurs utilisant le kit, et le kit devra être retourné à la demande d'Apple.

Les développeurs peuvent postuler sur le site Web d'Apple. Apple recueillera des détails sur les compétences de développement de chaque équipe et les applications existantes, en donnant la priorité aux candidats qui créent une application qui tire parti des fonctionnalités et des capacités de visionOS dont le SDK est sorti avec la bêta 2 de Xcode 15.

En somme, n’espérez pas en avoir un si vous êtes un développeur indépendant et inconnu, la firme privilégiant évidemment les sociétés s’étant fait une certaine place dans le milieu ou bien les startups aux ambitions claires en matières d’AR/VR. Le but du kit étant évidemment de permettre à Apple d’afficher un Vision App Store plein pour le lancement avec une tonne d’applications et de jeux en réalité augmentée et réalité virtuelle.

Laboratoires de développement Apple Vision Pro

Enfin, Apple rappelle qu’il est aussi possible de venir tester ses applications visionOS, iPadOS et iOS fonctionnant sur Vision Pro.