Apple demande aux développeurs de mesurer leur tête pour recevoir le kit de développement

Désormais mis à disposition auprès des développeurs, Apple exige que les personnes qui souhaitent recevoir un kit de développement pour le Vision Pro remplissent un formulaire. Vu la quantité de développeurs qui ont demandé à recevoir ce kit, le formulaire a rapidement fuité, le journaliste Mark Gurman a même publié des captures d'écrans sur Twitter.

Dans le cadre de la préparation du lancement public de son premier ordinateur spatial, l'Apple Vision Pro, Apple fait une demande surprenante aux développeurs : mesurer leur tête. Cette étape insolite intervient alors que les développeurs sont en train de remplir la documentation nécessaire pour obtenir les kits de test du nouveau casque.



L'Apple Vision Pro représente une étape majeure pour la firme de Cupertino. Ces développeurs privilégiés seront responsables de la création des applications qui façonneront l'expérience utilisateur du casque. Afin de faciliter cette tâche, Apple a déjà publié des versions bêta de visionOS.

Depuis quelques semaines, les premiers kits de développement ont été distribués, permettant aux développeurs sélectionnés d'emprunter un casque pour la phase de développement. Mark Gurman, a publié des captures d'écran des formulaires que les développeurs doivent remplir une fois qu'ils ont été approuvés pour obtenir un kit de développement.



C'est là qu'intervient l'application "Measure and Fit". Cette application doit être utilisée par les développeurs pour garantir un ajustement optimal du casque. Deux options sont proposées pour l'équipement : "Avec inserts optiques" ou "Sans inserts optiques". La taille du bandeau et des joints lumineux inclus dans le kit de test dépendra des mesures effectuées par les développeurs. Ce processus vise à garantir non seulement le confort, mais aussi l'efficacité de la réalité augmentée et virtuelle.

La documentation fournie par Apple demande également aux développeurs de répondre à des questions concernant l'usage de lentilles correctrices. Cette information aidera à adapter au mieux le casque à leur vision, assurant ainsi une expérience optimale pour tous les utilisateurs, quelle que soit leur vue.

Here’s the form a developer will need to fill out when they are approved for a Vision Pro development kit + the Measure and Fit app that uses the camera to determine head band and light seal size. Lenses will come from Zeiss directly. pic.twitter.com/TG7Zuzgcay