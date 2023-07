Apple Vision Pro : préparation en cours pour le lancement des kits de développement

Tout comme Apple en interne, les développeurs ont un peu moins d'un an pour commencer à développer leurs applications visionOS afin que celles-ci soient prêtes sur l'App Store le jour du lancement de l'Apple Vision Pro. Pour cela, le géant californien doit donner un maximum de ressources et de cartes en main aux développeurs afin qu'ils avancent vite et qu'ils proposent une application stable et performante.

Les développeurs vont bientôt recevoir les kits de développement

Suite à la présentation de l'Apple Vision Pro il y a plus d'un mois, Apple déploie déjà une gamme de ressources destinées à aider les développeurs à créer des expériences et des applications optimisées pour le système visionOS. Récemment, l'entreprise a élargi son offre de ressources en mettant à disposition de nouveaux actifs d'arrière-plan spécifiques au Vision Pro, Apple prouve son engagement à nourrir un environnement de contenu dynamique et varié pour le lancement du futur ordinateur spatial.



Selon les dernières informations trouvées par MacRumors, des codes ont été introduits pour mettre à jour la batterie du Vision Pro et fournir d'autres ressources visionOS nécessaires au test du nouvel appareil. Les détails sont flous pour le moment, mais trois numéros de modèle distincts pour les batteries du Vision Pro ont été révélés : A2781, A2988 et A2697. On ne sait pas pourquoi Apple travaille avec trois options différentes, l'entreprise ne s'est pas encore exprimée à ce sujet.

Le lancement de kits de développement dédiés est également prévu. Selon le site Web de développement d'Apple, ces kits seront disponibles à partir de juillet, permettant aux développeurs de concevoir, d'itérer et de tester rapidement des applications sur le Vision Pro (sans l'avoir avec soi).



Apple programme aussi de proposer des évaluations de compatibilité pour les applications existantes, ainsi que la possibilité pour les développeurs de visiter un laboratoire de développement Vision Pro. Ces laboratoires seront situés dans des villes stratégiques à travers le monde, dont Cupertino, Londres, Munich, Shanghai, Singapour et Tokyo, donnant aux développeurs un accès direct aux ressources et à l'expertise nécessaires pour optimiser leurs applications pour le Vision Pro.



Dernier point fort du côté du développement des applications visionOS, c'est la collaboration entre Apple et Unity (le géant du développement des jeux). Apple a publié la première version bêta de visionOS en juin et Unity a suivi avec des versions bêta des outils de développement de jeux Vision Pro cette semaine. Ces outils s'intégreront à la plateforme de développement "PolySpatial" pour visionOS, qui permettra aux développeurs de créer et de porter des expériences 3D immersives sur le casque Vision Pro.