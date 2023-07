Apple Vision Pro : le kit PolySpatial pour les jeux Unity est disponible en bêta

Nous sommes à un peu plus d'un an du lancement de l'Apple Vision Pro, ce qui laisse le temps aux développeurs d'avancer sur le développement de leurs applications et jeux. La plateforme de développement "PolySpatial" pour visionOS a ouvert ses portes en version bêta depuis aujourd'hui, une grande nouvelle pour la communauté des développeurs qui souhaitent investir de leur temps pour le premier ordinateur spatial d'Apple !

Une plateforme développée en collaboration avec Apple

Unity vient de lancer la version bêta de sa plateforme de développement, PolySpatial, pour visionOS, permettant aux développeurs de créer et d'adapter des expériences 3D, y compris des jeux, pour l'Apple Vision Pro. PolySpatial, développée en partenariat avec Apple (et dévoilée lors du WWDC de cette année), vise à fournir des flux de travail familiers aux utilisateurs d'Unity Engine et à minimiser les obstacles au cours du développement. En intégrant les capacités de création et de simulation d'Unity avec le rendu d'application géré par RealityKit, la plateforme garantit un contenu visuellement cohérent.



L'une des principales caractéristiques de PolySpatial est sa capacité à faciliter le passage transparent et le rendu dynamique, ajoutons à cela des outils Unity populaires tels que AR Foundation et XR Interaction Toolkit. Marc Whitten, directeur général d'Unity Create, souligne les efforts déployés dans le développement de la plateforme pour rationaliser l'intégration des applications Unity avec RealityKit et visionOS. Il présente le potentiel d'exploitation d'Unity comme un espace partagé avec d'autres applications.

PolySpatial peut également être utilisé pour adapter des jeux existants à visionOS. Par exemple, "What the Golf ?", un jeu disponible sur Apple Arcade est en cours d'adaptation à visionOS à l'aide de PolySpatial. Mike Rockwell, vice-président du groupe Vision Products d'Apple a déclaré :

Nous savons qu'il existe une énorme communauté de développeurs qui ont créé des expériences 3D incroyables à l'aide des outils de création robustes d'Unity, et nous sommes tellement enthousiastes à l'idée qu'ils créent des applications pour Apple Vision Pro. Les applications et les jeux basés sur Unity s'exécutent nativement sur Apple Vision Pro, de sorte qu'ils ont accès Cela permet aux développeurs Unity de tirer pleinement parti des capacités puissantes et uniques d'Apple Vision Pro. Nous avons hâte de voir quelles expériences incroyables sont créées.

Aucune date précise n'a été annoncée pour le lancement public de PolySpatial, les développeurs qui se sont inscrits à la version bêta y auront accès par vagues, à partir d'aujourd'hui.



