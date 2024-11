L'Apple Vision Pro fait ses preuves en radiologie médicale

Une nouvelle étude menée par l'Université de Californie à San Diego démontre l'efficacité de l'Apple Vision Pro dans le domaine médical, plus particulièrement en radiologie diagnostique. Les résultats sont particulièrement encourageants pour l'avenir de l'imagerie médicale et la transformation numérique du secteur de la santé.

Des performances équivalentes aux méthodes traditionnelles

Les chercheurs ont équipé des radiologues du casque d'Apple pour analyser 100 scanners CT à la recherche d'infections, en comparaison avec l'utilisation d'écrans de bureau classiques. Les résultats sont sans appel : aucune différence significative n'a été constatée entre les deux méthodes. Cette découverte est d'autant plus importante que les écrans haute résolution du Vision Pro, avec plus de 23 millions de pixels par œil, permettent une visualisation ultra-précise des images médicales.

Au-delà de la simple visualisation, l'Apple Vision Pro ouvre la voie à de nouvelles applications médicales innovantes. Le casque permet notamment une visualisation en 3D immersive et propose une interface naturelle basée sur le suivi oculaire et gestuel. Ces fonctionnalités trouvent déjà leur utilité dans la planification chirurgicale et la formation médicale.



L'appareil s'avère également prometteur pour la télémédecine. Les professionnels de santé peuvent désormais accéder et interpréter des images médicales à distance, facilitant ainsi les consultations et diagnostics. À l'UC San Diego Health, les chirurgiens ont déjà réalisé plus de 20 opérations mini invasives en utilisant le Vision Pro démontrant son potentiel dans un environnement clinique réel.



