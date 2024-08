Révélation : Apple travaille sur une IA avec une personnalité proche de celle d’un humain

Que ce soit chez Google, OpenAI, Microsoft ou Apple, la course à l’intelligence artificielle est devenue une priorité absolue. Chaque entreprise essaie de révolutionner le secteur et avance sur des projets parfois complètement futuristes. C’est le cas chez Apple, dans un récent rapport, on apprend que l’entreprise est en train de créer une IA avec une personnalité très proche de celle d’un humain ! Le but ? L’intégrer prochainement dans des « appareils robotiques ».

Ce sera une IA distincte de Siri

Apple ne se contente pas d’améliorer Siri, la firme de Cupertino est en train de développer dans la plus grande discrétion une IA complètement distincte, avec une personnalité et des capacités proches d’un humain. Contrairement à Siri, qui est intégré dans les iPhone, iPad et autres appareils Apple existants, cette nouvelle IA est destinée à une gamme totalement différente de produits. Apple inclurait cette IA nouvelle génération dans une gamme de produits robotiques, l’entreprise envisage de lancer ces nouveaux produits autour de 2026 ou 2027.



La mission de cette nouvelle IA sera d’interagir avec les utilisateurs d’une manière beaucoup plus naturelle et intuitive, s’approchant de la communication humaine. L’objectif prioritaire d’Apple sera de donner l’impression aux clients qu’ils discutent avec une personne humaine qui a une capacité à répondre à tout type d’échange et qui possède des émotions comme peut en avoir un humain qui serait joyeux ou triste.

L’avenir de la robotique selon Apple

Apple semble s’aventurer sérieusement dans le domaine de la robotique, un secteur encore peu exploré par l’entreprise. Ces robots, qui pourraient voir le jour dans quelques années, seraient équipés d’une interface contrôlée par cette nouvelle IA. Cette IA, avec sa personnalité avancée, pourrait être la clé pour que ces appareils robotiques deviennent des compagnons ou assistants beaucoup plus personnels et engageants.



Cette avancée pose cependant plusieurs questions cruciales. Pourquoi Apple a-t-il ressenti le besoin de développer une IA distincte de Siri pour ces nouveaux produits ? Est-ce que cette nouvelle personnalité d’IA sera construite sur une technologie plus avancée, capable d’apprendre et de s’adapter à chaque utilisateur de manière plus fine et subtile ? Il reste également à voir si cette IA conservera un lien avec le nom “Siri”, ou si Apple choisira de créer une nouvelle identité pour marquer cette évolution. Il se pourrait qu’Apple rejoigne Amazon (Alexa) et donne un nom plus « humain » à son IA.



Alors que les détails précis restent entourés de secret, il est évident qu’Apple prépare quelque chose de grand. La création d’une IA avec une personnalité proche de celle d’un humain pourrait bien annoncer une nouvelle ère dans l’interaction homme-machine. Si Apple parvient à concrétiser cette vision, ses futurs produits robotiques pourraient transformer notre quotidien de manière encore inimaginable. Les prochaines années pourraient être le théâtre de cette révolution silencieuse que prépare Apple.



Source