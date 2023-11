Révélation : 36% des revenus de Google sur Safari ont été versés à Apple

Depuis plusieurs années, Apple profite d’un accord très intéressant avec Google. Pour être le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple, la firme de Mountain View dépense des sommes astronomiques, mais verse aussi à Apple… les revenus publicitaires générés grâce aux résultats sponsorisés lors d’une recherche !

Une information qui était restée secrète jusqu’à aujourd’hui

Dans une révélation frappante issue du procès antitrust en cours du Department of Justice contre Alphabet, la maison-mère de Google, des informations financières ont émergé démontrant qu’Apple percevrait environ 36 % des revenus publicitaires générés par Google sur le navigateur Safari. Cette information expose l’étendue de l’interdépendance financière entre les deux géants californiens.



Le partenariat noué entre Apple et Google, qui établit ce dernier comme le moteur de recherche par défaut sur Safari, est au cœur de l’affaire judiciaire. En effet, si Google était visé dans ce litige, cela représenterait la perte d’une source de revenus substantielle pour Apple, une perspective qui secoue les fondements mêmes de leur alliance.

Tout au long du procès, des cadres d’Apple, de Google et de Microsoft ont été appelés à témoigner, apportant chacun leur éclairage sur les pratiques commerciales en question. Eddy Cue, un cadre supérieur d’Apple, a défendu la décision de l’entreprise d’opter pour Google comme moteur de recherche par défaut, invoquant des raisons de qualité de service. De leur côté, Sundar Pichai de Google et Satya Nadella de Microsoft ont également partagé leurs perspectives, probablement abordant les implications d’un tel partenariat pour l’industrie et les consommateurs.



Le Department of Justice a présenté des arguments soutenant que Google aurait illégalement maintenu un monopole sur les recherches en ligne pendant plus de dix ans, une accusation qui soulève des questions importantes sur la concurrence et l’innovation dans l’espace numérique.



Cette affaire est suivie avec une grande attention, car elle pourrait redéfinir les règles du jeu dans l’écosystème Apple et avoir des conséquences durables sur la manière dont les entreprises technologiques mènent leurs affaires.



Source