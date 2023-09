Eddy Cue affirme qu'Apple ne créera pas un moteur de recherche pour concurrencer Google

1 com

Hier, le vice-président principal des services d'Apple, Eddy Cue, a été invité à témoigner au procès antitrust entre les États-Unis et Google. Dans ses déclarations qui ont duré un peu moins d'une heure, on a pu relever une information très intéressante : Apple n'a aucun projet ni aucune ambition de venir concurrencer Google sur le marché des moteurs de recherche.

Google n'aura jamais Apple en tant que concurrent dans la recherche sur le web

Dans le milieu de la recherche en ligne, Google s'est imposé comme le géant incontesté des moteurs de recherche, l'entreprise américaine a tellement dominé ce secteur qu'elle possède aujourd'hui une part de marché impressionnante. Avec le procès antitrust actuellement intenté à Google par les autorités américaines, des questions ont été soulevées concernant le rôle d'Apple et de ses relations avec la firme de Mountain View.



Eddy Cue, vice-président principal en charge des services chez Apple, a été sollicité pour apporter son témoignage lors de ce procès. Selon CNBC, Cue a soutenu publiquement l'entente passée entre Apple et Google, clarifiant notamment que la firme de Cupertino n'a pas l'intention de développer son propre moteur de recherche pour rivaliser avec Google.

Ce n'est pas la première fois que des rumeurs circulent sur un potentiel moteur de recherche propre à Apple. Toutefois, Eddy Cue a été catégorique : pour Apple, il n'est pas nécessaire de créer une alternative "recherche Apple", car Google occupe déjà ce créneau à la perfection. Tim Cook lui-même avait exprimé en 2018 sa préférence pour le moteur de recherche de Google, saluant son efficacité et sa pertinence.



Eddy Cue a joué un rôle déterminant dans la conclusion de l'accord entre Apple et Google, qui dure depuis 2007. L'ampleur financière de cet accord est remarquable : on estime que Google pourrait consacrer cette année près de 19 milliards de dollars pour maintenir sa position en tant que moteur de recherche par défaut sur les iPhone.

Apple a aussi des accords avec les autres moteurs de recherche

Autre déclaration surprenante d'Eddy Cue, c'est qu'Apple a également des contrats avec d'autres moteurs de recherche, bien évidemment, pas à un montant aussi élevé qu'avec Google, mais pour des sommes tout de même conséquentes. Eddy Cue a expliqué qu'Apple a des accords de partage des revenus avec Yahoo, Bing de Microsoft, DuckDuckGo et Ecosia.

Apple n'est pas la cible du procès antitrust de Google

Malgré le rôle central d'Apple dans ce procès, il est important de rappeler que la firme de Cupertino n'est pas la cible principale. Elle est toutefois mêlée indirectement à cette affaire, c'est pour cela que certains de ses dirigeants, comme Eddy Cue, ont été appelés à témoigner.