Eddy Cue va expliquer pourquoi le moteur de recherche Apple n'existe pas

Eddy Cue, vice-président senior des services d'Apple, s'apprête à témoigner dans le cadre de l'affaire antitrust opposant le ministère de la Justice à Google. Son témoignage, qui devrait durer une bonne partie de la journée, portera principalement sur l'accord entre Apple et Google, qui désigne le géant de Mountain View comme moteur de recherche par défaut sur l'iPhone, l'iPad et les appareils Mac d'Apple. Un contrat qui rapporte des milliards à la firme à la pomme.

Pas d'Apple Search... pour l'instant

Bien qu'Apple ne fasse lié à ce procès, l'accord qu'elle a conclu avec Google est un élément crucial de l'argumentation du ministère de la justice. Google verse à Apple des sommes considérables chaque année pour conserver son statut de moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple, et cet accord financier fait l'objet d'un examen minutieux. En 2021, Google aurait payé 15 milliards.

Le témoignage d'Eddy Cue devrait permettre d'entrer dans les détails du partenariat Apple-Google. Il devrait préciser qu'Apple collabore avec Google parce qu'elle pense que Google offre le meilleur moteur de recherche disponible. L'objectif principal d'Apple est de s'assurer que ses clients bénéficient de la meilleure expérience possible dès la sortie de la boîte, et le VP fera valoir que la désignation de Google permet d'atteindre ce but.



Pour le ministère de la justice, les paiements importants de Google à Apple empêchent la possibilité pour Apple de développer son propre moteur de recherche. M. Cue contrera cette affirmation en expliquant que la décision d'Apple de ne pas entrer dans le secteur des moteurs de recherche découle d'une hiérarchisation des ressources, en soulignant qu'Apple est convaincu que Google excelle dans cette catégorie.



Pour s'en sortir de manière habile, Cue devrait révéler qu'Apple a conclu des accords similaires avec d'autres moteurs de recherche, qui ne se limitent pas à Google. L'entreprise a conclu des accords de partage des revenus avec des entités telles que Microsoft, Ecosia, DuckDuckGo et Yahoo. En vertu de ces accords, Apple reçoit une partie des revenus générés lorsque les utilisateurs choisissent ces moteurs de recherche par défaut.



Le témoignage du responsable d'Apple devrait s'étendre sur la majeure partie de la journée de ce mardi, mais le tribunal n'a pas encore statué sur son ouverture au public.



En début d'année, Bloomberg a fait état d'un accord confidentiel entre Apple et Google qui prévoit qu'Apple reçoive une part des revenus provenant des recherches effectuées avec Chrome sur ses appareils, en plus de ceux de Safari. En outre, The Information a rapporté l'année dernière qu'Apple avait pris du retard dans le développement d'un moteur de recherche et que Google le payait toujours plus pour que cela n'arrive pas.



John Giannandrea, premier vice-président d'Apple chargé de l'apprentissage automatique et de la stratégie en matière d'IA, a témoigné dans cette affaire jeudi et vendredi derniers. Avant de travailler pour Apple, il a passé près de dix ans chez Google en tant que vice-président principal de l'ingénierie pour la recherche. Une grande partie de son témoignage s'est déroulée à huis clos, ce qui n'a pas permis d'en apprendre davantage sur ce sujet sensible.



Qui est pour un moteur de recherche Apple avec une confidentialité garantie ?