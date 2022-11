Un moteur Apple Search sur le web ? Pas avant 2026 !

Un nouveau rapport signé The Information se penche sur les efforts actuels d'Apple pour développer "des capacités de recherche qui pourraient concurrencer directement celles de Google". Dans le cadre de ce projet, Apple a acquis en 2019 une startup spécialisée en IA appelée Laserlike, qui a été fondée par un groupe d'ingénieurs de Google. Mais entre-temps, les fondateurs sont retournés chez Google.

Apple Search bientôt en ligne ?

Le cofondateur de Laserlike, Srinivasan Venkatachary, avait pris le rôle de directeur principal pour l'équipe de recherche d'Apple, gérant au moins 200 employés. Cette équipe est chargée de développer des fonctionnalités pour des éléments tels que Spotlight et les suggestions de Siri , ainsi que les réponses de l'assistant vocal Siri lui-même.



Pendant son séjour chez Apple, Venkatachary a rendu compte au vice-président d'Apple chargé de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle, John Giannandrea, qui est également un ancien cadre de Google. Venkatachary a notamment contribué à renforcer les effectifs de l'équipe de recherche chez Apple, en se concentrant sur l'embauche d'un certain nombre d'employés de Google Search.

Venkatachary est maintenant revenu chez Google, avec d'autres cofondateurs de Laserlike :

M. Venkatachary est désormais vice-président de l'ingénierie chez Google, sous la direction de James Manyika, vice-président senior de la technologie et de la société, dont le portefeuille comprend un groupe chargé de suivre la manière dont des technologies telles que l'intelligence artificielle affectent les questions sociales, selon une personne ayant connaissance de la situation. Les autres cofondateurs de Laserlike, Steven Baker et Anand Shukla, font également partie de l'équipe de M. Venkatachary, a précisé cette personne. Il n'a pas été possible d'apprendre sur quoi les anciens employés d'Apple travaillent spécifiquement.

Toutefois, comme le souligne le rapport du jour, Apple et Google sont à la fois concurrents et partenaires dans le secteur de la recherche. Plus particulièrement, Google verse à Apple un montant estimé entre 18 et 20 milliards de dollars par an pour rester le moteur de recherche par défaut sur tous les appareils Apple. Cet accord fait toutefois l'objet d'une attention croissante de la part des autorités antitrust.



On ne sait pas encore si Apple envisage de lancer un moteur de recherche dédié, mais le rapport d'aujourd'hui indique que la société est encore "à au moins quatre ans" de pouvoir le faire :

Apple est toujours au moins quatre ans loin de lancer un remplacement potentiel de recherche Google, a estimé la personne qui a été impliquée dans l'équipe. Cela nécessiterait sans aucun doute une augmentation significative du budget de l'équipe. Apple pourrait également être en mesure de conclure avec Bing de Microsoft un accord similaire à celui qu'elle a conclu avec Google, car Bing détient une part relativement faible du marché de la recherche.

Entre-temps, Apple s'efforcerait de développer la technologie mise au point par l'ancienne équipe de Venkachatary pour "alimenter la recherche pour Apple Music et l'App Store". Elle pourrait également utiliser cette technologie pour "générer des données pour les équipes d'Apple qui développent des applications utilisant le traitement du langage naturel, comme celles qui impliquent la traduction". Tout un programme.



Nul doute qu'un moteur de recherche Apple, prompt sur la confidentialité, serait un bon moyen de conserver ses clients dans l'écosystème, mais aussi, et peut-être surtout, de monétiser un peu plus. Google tire ses bénéfices de la publicité en ligne, Apple y voit une opportunité très intéressante.



Alors, bonne ou mauvaise idée ?