Google verserait à Apple une partie des revenus de la recherche Chrome

Google ne se contenterait plus de payer un prix fixe à Apple pour être le moteur par défaut sur iOS et iPadOS, le géant américain laisserait à son homologue une partie de tous les revenus de recherche de Chrome dans le cadre de ce qui semble être un accord de non-concurrence. Encore une histoire qui va alimenter les dossiers antitrust des sociétés qui se plaignent du monopole d'Apple dans le monde.

Apple et Google main dans la main

Selon une source bien informée qui s'est confiée à The Register, Google verse à Apple une partie des revenus de recherche générés par les utilisateurs de Chrome sur iOS, afin d'être le moteur par défaut dans Safari, mais pas seulement. La relation entre Apple et Google fait l'objet d'un examen minutieux de la part du ministère américain de la justice et de l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA), qui semblent se pencher sur cet accord secret de partage des revenus de recherche.

En 2021, Google versait environ 15 milliards de dollars par an à Apple pour que son moteur de recherche soit l'option par défaut sur les appareils affublés d'une pomme, mais les choses ont semble-t-il évolué depuis. L'accord de partage des revenus serait tenu relativement secret, le montant que Google verse à Apple et les conditions générales ont été caviardés dans les rapports de l'AMC.



À ce propos, la CMA craint que les paiements ne soient destinés à décourager Apple de concurrencer Google avec son propre moteur de recherche, ce qui aurait des répercussions majeures sur le modèle économique de Google.



L'arrangement a été évoqué pour la première fois publiquement dans une action en justice antitrust déposée le 27 décembre 2021 à San Francisco. Dans un PDF modifié de mars 2022 relatif à cette action en justice, la plainte allègue qu'Apple a été payée pour les bénéfices qu'elle aurait réalisés si elle avait fait concurrence à Google, moins les défis et les coûts liés à cette concurrence :

20. Étant donné que plus de la moitié des activités de recherche de Google étaient effectuées par le biais d'appareils Apple, Apple représentait une menace potentielle majeure pour Google, et cette menace a été désignée par Google comme un "code rouge."

21. Google a payé des milliards de dollars à Apple et a accepté de partager ses bénéfices avec Apple pour éliminer la menace et la crainte d'Apple en tant que concurrent.

22. Google a considéré l'aspect d'Apple en tant que concurrent potentiel comme un "Code Rouge".

23. Si Apple devenait un concurrent dans le domaine de la recherche, Google aurait perdu la moitié de son activité.

Apple et Google demandent le rejet de l'affaire en raison de l'absence de preuve d'un accord horizontal entre les deux sociétés, mais l'enquête de la CMA semble maintenant suggérer le contraire.



Voilà qui expliquerait pourquoi Apple ne se lance pas dans la recherche sur Internet, malgré des rumeurs insistantes autour d'un Apple Search Engine. Si cela se confirme, on comprend que les deux entreprises ont tout intérêt à maintenir la domination de l'autre... sauf que c'est illégal, car anticoncurrentiel.