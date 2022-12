Google Chrome 108 supporte les PassKeys d'Apple sur Mac

Google a annoncé que les PassKeys d'Apple sont désormais pris en charge dans la dernière mise à jour de Chrome, une fonctionnalité de sécurité que les entreprises commencent à adopter pour tenter de remplacer les mots de passe.

Bienvenue aux PassKeys

La société a annoncé en octobre qu'elle avait ajouté la prise en charge des PassKeys dans Chrome Canary, une version de son navigateur qu'elle utilise pour tester de nouvelles fonctionnalités. Désormais, la version officielle et stable de Chrome - M108 - dispose de la fonction tant attendue.



Les utilisateurs de Mac peuvent mettre à jour le logiciel de Google en cliquant sur le menu "..." en haut à droite du navigateur, puis sur "Aide" > "À propos de Chrome".



Les Passkeys sont une initiative d'Apple, de Google, de Microsoft et de la FIDO Alliance visant à remplacer les mots de passe. Apple a annoncé leur prise en charge lors de son événement WWDC 22 en juin dernier. Ils sont basés sur l'API WebAuthn, une norme de sécurité qui utilise la cryptographie à clé publique pour l'authentification.

Une solution plus sécurisée

Contrairement aux mots de passe, les passkeys sont censés être plus simples et plus pratiques. Elles ne peuvent pas être réutilisées ou divulguées lors de violations de données, et elles aident à protéger les utilisateurs contre les attaques de phishing.



Ils fonctionnent sur différents navigateurs, sites web et applications. Les utilisateurs peuvent se connecter à des sites Web et à des applications à l'aide d'une clé de passe en utilisant une authentification biométrique telle que Face ID ou Touch ID.



Les mots de passe peuvent être sauvegardés sur iCloud et synchronisés sur vos appareils iPhone, iPad et Mac, avec une connexion chiffrée de bout en bout. Les utilisateurs qui créent un mot de passe sur un appareil Apple peuvent se connecter à un site Web ou à une application sur un appareil non-Apple à l'aide d'un code QR unique et s'authentifier à l'aide de données biométriques.



Google indique que Chrome est en mesure d'enregistrer les clés de sécurité dans le gestionnaire de mots de passe intégré au navigateur. Voilà qui vient s'ajouter aux nouveaux modes économie d'énergie et économie de mémoire de Chrome 108. Les développeurs indiquent le support sur iOS et Chrome OS arrivera prochainement.