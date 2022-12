Google Chrome pour Mac gagne des modes d'économie de mémoire et d'énergie

Les nouveaux modes sont déployés avec la dernière version 108 de l'application Chrome pour Mac et seront disponibles pour tous les utilisateurs du monde entier, le temps que toutes les régions y aient droit. Voilà un argument intéressant qui ne propose pas encore Safari, notamment en ce qui concerne la gestion de la RAM.

Avec le mode Energy Saver, Chrome limite automatiquement les tâches qui épuisent la batterie lorsque celle-ci atteint 20 %. L'activité en arrière-plan sera réduite au minimum, tout comme les effets visuels pour les sites Web contenant des animations et des vidéos. Les deux modes peuvent être activés ou désactivés à l'aide du menu "..." de Chrome, et les sites Web importants peuvent être exemptés du mode "Économiseur de mémoire", pratique par exemple pour suivre la bourse ou même jouer en ligne.

Le mode Memory Saver libère la mémoire des onglets qui ne sont pas activement utilisés, ce qui permet une expérience plus fluide pour les onglets qui sont utilisés, ainsi que le reste de macOS. Selon Google, ce mode est particulièrement utile lorsque vous effectuez d'autres tâches gourmandes en ressources système, comme l'édition de vidéos ou que vous jouez aux jeux vidéo. Les onglets inactifs sont rechargés en cas de besoin, notamment à l'affichage.

L'application Google Chrome pour Mac a été mise à jour aujourd'hui avec de nouveaux modes Économiseur de mémoire et Économiseur d'énergie, qui sont conçus pour permettre aux utilisateurs de mieux contrôler l'utilisation de la mémoire vive et l'autonomie de la batterie, ce qui est surtout intéressant sur les machines portables.

