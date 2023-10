iSearch : Apple a tout ce qu'il faut pour lancer un moteur de recherche

Selon un nouveau rapport, Apple pourrait créer son propre moteur de recherche et mettre fin à sa dépendance à l'égard de Google sans le moindre mal, car la société possède déjà la plupart des éléments nécessaires pour faire cavalier seul sur ce secteur archi-dominé par le géant de Mountain View.

Un accord Apple / Google en suspens ?

L'utilisation de Google.com pour la recherche a été lucrative pour Apple, le géant de la recherche reversant chaque année des milliards à Apple pour être l'option par défaut dans iOS. La dernière somme évoquée était de 15 milliards en 2021. Mais si l'accord récemment discuté au tribunal est avantageux pour Apple, il est toujours possible que l'entreprise saisisse l'opportunité d'éliminer un partenaire, concurrent de surcroit.

Dans la lettre d'information "Power On" publiée hier pour Bloomberg, Mark Gurman estime qu'Apple pourrait créer son propre moteur de recherche et générer une source de revenus de la taille de l'Apple Watch grâce à la vente de publicité. Il y a peu de chances que cela se produise en raison de l'accord vertueux entre Apple et Google, malgré les rumeurs répétées à ce sujet laissent entrevoir une ouverture.

Apple le sait. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle bricole des technologies de recherche depuis des années. Ce travail présente des avantages, même si la société ne lance pas un rival de Google : Apple peut améliorer ses capacités de recherche en dehors du web, et cela pourrait servir de monnaie d'échange redoutable dans les négociations sur les prix avec Google.



Google domine peut-être le marché de la recherche, mais l'entreprise a toujours besoin d'Apple et de ses milliards d'utilisateurs. Tant que leur accord est en place, Apple a intérêt à orienter ses clients vers Google. Plus Apple promeut la recherche sur Google, plus elle gagne de l'argent.

Selon une source proche du dossier, notre confrère explique que l'alignement des intérêts mutuels d'Apple et de Google était un élément important de l'accord. Apple pourrait envoyer tous ses clients vers le moteur de recherche DuckDuckGo s'il le voulait, mais cela ne ferait que lui nuire. Les clients Apple voulant évidemment le meilleur service qui soit.



Cependant, Apple pourrait gagner plus que l'accord avec Google en intégrant la recherche en interne. Cette possibilité est certainement dans un coin de la tête de Tim Cook, d'autant que la société travaille sur sa propre technologie de recherche, qui permet d'offrir des services sur les appareils, mais pas de recherche sur le web.



Dans un scénario hypothétique, M. Gurman propose qu'Apple puisse offrir une solution plus intégrée et privée que Google. Cela est déjà évident dans les moteurs de recherche conçus pour des services tels que l'App Store et Plans.



Au cours des dernières années, Apple a également travaillé sur un moteur de recherche de nouvelle génération pour les applications, connu sous le nom de code "Pegasus", sous la direction de John Giannandrea, ancien cadre de Google. Il semblerait que ce moteur arrivera bientôt dans des applications comme l'App Store, offrant des résultats de recherche plus précis.



L'autre pan d'iOS (et de macOS) qui montre les efforts dans ce domaine n'est autre que Spotlight, qui s'appuie sur Bing et Google pour les résultats de recherche et qui ne cesse de s'améliorer.



Rappelons que le "crawler" Applebot est également un élément important, puisque ce robot d'indexation parcourt l'internet à la recherche de sites web, comme le font les robots de Microsoft et de Google pour, respectivement, Bing et Google. Enfin, l'équipe chargée de la technologie publicitaire pourrait éventuellement créer un groupe de publicité pour la recherche sur le web, une autre source de revenus, en plus des annonces sur l'App Store et Apple News.



En somme, Apple a déjà tout ce qu'il faut pour se passer de Google, bien qu'Eddy Cue, vice-président des services d'Apple, a affirmé la semaine dernière que la recherche de Google est la meilleure et qu'Apple n'a pas intérêt à créer la sienne. Google n'est pas à l'abri d'une accusation de monopole du fait de son influence quasi-totale sur tout ce qui touche à Internet, ce qui pourrait pousser Apple à agir.



Vous aimeriez une solution iSearch ou Apple Search ? La confidentialité serait certainement l'argument principal, sans oublier une intégration parfaite à l'éco-système.