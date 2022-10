Apple suspend les nouvelles publicités de l’App Store suite aux plaintes des développeurs

Quand vous naviguez sur l'App Store, vous retrouvez depuis quelques jours des encarts sponsorisés dans l'onglet "Aujourd'hui" ainsi qu'en bas des fiches d'applications. Si cela ne semble pas vraiment déranger les millions de visiteurs quotidiens de l'App Store, cela irrite énormément les développeurs qui sont nombreux à s'opposer à cette nouvelle pratique d'Apple ! Dès la mise en ligne des publicités , les développeurs ont rapidement remarqué que les applications sponsorisées présentes dans "Vous pourriez aimer" sur les fiches d'applications n'avaient aucun rapport ou étaient moralement douteuses . Par exemple, on pouvait apercevoir une application de casino sur la fiche d'une application sportive, autant dire qu'il y a peu de chance que l'utilisateur puisse aimer ce type d'application qui n'a rien à voir.

