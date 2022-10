Les pubs de l'App Store dans "Aujourd'hui" et "Vous aimerez peut-être" arrivent lundi

Dans un courriel adressé aux développeurs, Apple a annoncé que de nouvelles publicités commenceront à apparaître dans l'onglet principal "Aujourd'hui" de l'App Store et dans une section "Vous pourriez aussi aimer" au bas de la liste des applications individuelles à partir du mardi 25 octobre, dans tous les pays sauf la Chine. Toutes les publicités de l'App Store ont un fond bleu et une icône "Annonce" pour être facilement reconnaissables.

La publicité en force dès lundi 25 octobre

Voici comment la firme met en avant le placement des publicités sur l'App Store :

Avec une publicité dans l'onglet Aujourd'hui, votre application peut apparaître en bonne place sur la première page de l'App Store, ce qui en fait l'un des premiers contenus que les utilisateurs voient lorsqu'ils commencent leur visite de l'App Store",

C'est la première fois que les développeurs pourront diffuser des publicités dans l'onglet "Aujourd'hui", qui jusqu'à présent n'affichait que du contenu trié sur le volet par la rédaction de l'App Store. Et avec la section "Vous aimerez peut-être", les développeurs pourront désormais promouvoir leurs applications sur les pages d'autres applications. Une concurrence exacerbée qui ne devrait pas faire que des heureux. Les studios à grand budget pourront ainsi tenter d'étouffer leurs adversaires.

Dans un tweet, l'expert juridique Florian Mueller a perçu ces publicités comme une nouvelle forme de commission :

"Vous pourriez aussi aimer" sont un autre moyen d'augmenter le taux de taxation effectif des applications, en forçant les développeurs à acheter des publicités sur leurs propres pages d'applications afin d'éviter que d'autres ne détournent les clients de ces pages.

Jusqu'à présent, les publicités de l'App Store étaient limitées aux résultats de recherche basés sur des mots-clés et à la section "Suggestions" de l'onglet Recherche. Avec les annonces dans l'onglet "Aujourd'hui" et la section "Vous aimerez peut-être", l'App Store offrira désormais quatre emplacements publicitaires au total. Apple avait annoncé son intention d'élargir ses offres de placement publicitaire sur l'App Store cet été.



Dans la foulée, Mark Gurman avait alors expliqué qu'Apple souhaitait carrément tripler ses revenus publicitaires actuels pour atteindre au moins 10 milliards de dollars par an en 2023. Outre l'App Store, l'entreprise pourrait lancer l'année prochaine des publicités pour les résultats de recherche dans Apple Plans, en plus des apps News et Bourse.