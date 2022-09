L’App Store va bientôt accueillir plus de publicité

Vous avez pu l'apercevoir dans l'actualité Apple ces derniers mois, la firme de Cupertino a complètement changé sa vision sur la publicité, alors que l'entreprise l'a évité pendant de longues années, c'est aujourd'hui l'une des priorités dans les projets en cours ! D'après un récent rapport, les publicités présentes dans l'App Store devraient considérablement augmenter avant les fêtes de fin d'année !

La publicité bientôt partout dans l'App Store ?

L'App Store comprend déjà du contenu commercial. Il est possible pour les développeurs de payer pour que leurs applications apparaissent à la fois sur la page "Recherche" et dans les résultats de recherche eux-mêmes. Si cela est déjà pas mal, ce n'est pas assez pour Apple qui veut pousser l'intégration des publicités encore plus loin !

Selon CNBC, Apple souhaite d'ici la fin de l'année augmenter la présence des encarts sponsorisés, pour cela, l'entreprise a convié mardi dernier certains développeurs à des sessions en ligne qui ont abordé le sujet des publicités sur l'App Store.



Eric Seufert, l'un des développeurs qui a été invité à partager quelques informations secrètes à propos des sessions qui ont eu lieu hier. Apple expliquait :

Les applications sont plus importantes que jamais - pour les consommateurs et pour les marques. Et, avec de nouvelles opportunités qui arrivent sur Apple Search Ads, vous pouvez promouvoir vos applications sur l'App Store pour engager encore plus de clients pendant les fêtes de fin d'année. Rejoignez notre webinaire pour obtenir des informations pour vous aider à planifier votre stratégie de promotion d'applications de fin d'année. Nous avons hâte de vous voir.

La prochaine étape de la publicité dans l'App Store ira au-delà des résultats de recherche. Selon les informations qui ont été communiquées par Apple, il deviendra possible pour les développeurs de payer pour promouvoir leurs applications dans la page d'accueil "Aujourd'hui" ainsi que sur les fiches d'applications individuelles. C’est ce que nous avions vu en juillet.



Apple affirme que lorsque les développeurs feront des offres pour le placement de publicités sur les pages d'applications, ils ne pourront pas spécifier une application particulière (ce qui évitera d'embêter un concurrent). Les utilisateurs pourraient voir des publicités pour des concurrents directs sur les pages d'applications, mais l'entreprise assure que les recommandations publicitaires seraient "appropriées" à chaque page.



Si la publicité sur la page d'accueil sera probablement une bonne chose pour les développeurs, certains risquent de ne pas apprécier de voir une publicité de l'un de leurs concurrents sur leur fiche d'application !

Les utilisateurs pourront par exemple voir une publicité de LastPass sur la fiche de 1Password ou une publicité de Twitter sur la fiche de l'application de Facebook. On imagine même que certaines entreprises feront tout pour être présentes sur la fiche de leur plus gros concurrent, on pense par exemple à Burger King qui adore embêter son adversaire McDonald's.



Pour le moment, Apple n'a pas donné de date de lancement de l'extension de la publicité sur l'App Store. Toutefois, cela arrivera à coup sûr avant la fin de l'année !