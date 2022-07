Apple ajoute des pubs sur l'onglet "Aujourd'hui" et les pages d'apps

Apple continue de développer son activité publicitaire et ajoute deux nouveaux emplacements dédiés à l'App Store. Actuellement, le magasin d'applications dispose de deux emplacements publicitaires : un sur l'onglet principal "Recherche" et un dans les résultats de la recherche. Les deux nouveaux emplacements annoncés hier soir permettront d'afficher des réclamations sur la page d'accueil "Aujourd'hui" de l'App Store, ainsi que sur les pages des applications individuelles.

De nouvelles publicités de l'App Store

Ces nouveaux emplacements de l'App Store permettront aux développeurs de placer des annonces en dehors de l'onglet "Recherche" et des résultats de recherche. Tout d'abord, un nouvel emplacement publicitaire est prévu sur la page d'accueil "Aujourd'hui" de l'App Store. Cet emplacement est situé en deuxième position sur l'écran, comme le précise Apple.



Apple note que le reste de l'onglet "Aujourd'hui" restera axé sur les mises en avant manuelles et la découverte - l'emplacement publicitaire sera clairement identifié comme une publicité utilisant la même bannière/le même fond bleu que les annonces de recherche. Il s'agit manifestement d'un emplacement publicitaire très lucratif pour Apple et les développeurs, puisqu'il se trouve directement sur la page que les utilisateurs voient lorsqu'ils ouvrent l'App Store pour la première fois.

Le deuxième nouveau placement publicitaire concerne directement les pages d'applications elles-mêmes. Cela signifie que les développeurs pourront désormais placer des publicités sur les pages de produits d'autres applications. Cet emplacement est situé tout en bas de la page produit, sous la section de la bannière qui présente les autres applications du développeur.



Les développeurs ne pourront pas cibler une application spécifique lorsqu'ils enchérissent pour le placement d'une publicité sur la page produit. Par exemple, Facebook ne pourra pas cibler spécifiquement TikTok. Les publicités, cependant, seront pertinentes pour chacune des pages de produits. Cela signifie que vous pourriez voir (et verrez probablement) des publicités pour des concurrents directs sur des pages d'applications.



Dans une déclaration, Apple explique que ces nouveaux placements publicitaires offrent aux développeurs un moyen supplémentaire de cibler et d'atteindre de nouveaux clients, tout en respectant l'engagement d'Apple en matière de confidentialité :

Apple Search Ads offre aux développeurs de toutes tailles la possibilité de développer leur activité. À l'instar de nos autres offres publicitaires, ces nouveaux emplacements publicitaires reposent sur les mêmes bases : ils ne contiendront que du contenu provenant des pages produits App Store approuvées par les applications et respecteront les mêmes normes rigoureuses en matière de confidentialité.

Les nouveaux emplacements publicitaires commenceront bientôt à apparaître dans l'App Store pour être testés, mais nous n'avons pas de détails sur la date exacte. On penche fortement pour le lancement d'iOS 16 en septembre prochain.

Confidentialité des publicités de l'App Store

Vous le savez certainement, Apple permet aux utilisateurs de refuser facilement les publicités personnalisées la première fois qu'ils ouvrent une de ses applications. Actuellement, Apple affiche des publicités dans l'application News, l'App Store et l'application Bourse.



En fait, Apple a déclaré plus tôt cette année qu'environ 78 % des utilisateurs d'iOS 15 refusent les publicités personnalisées. Selon Apple, cela n'a aucun impact sur les conversions ou l'efficacité. La société a expliqué que les annonceurs ont constaté un taux de conversion de 62,1 % chez les clients qui ont accepté les publicités personnalisées au premier trimestre, contre un taux de conversation de 62,5 % chez les utilisateurs qui ont refusé.



En outre, les nouveaux placements publicitaires sont assortis des mêmes protections de la vie privée que les autres publicités originales d'Apple. Il s'agit notamment de cibler des segments d'au moins 5 000 utilisateurs, et non pas un client spécifique.