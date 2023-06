App Store : les pubs dans l'onglet "Aujourd'hui" vont devenir plus petites et compactes

Afin d'optimiser la rentabilité de son App Store, Apple a mis en place depuis plusieurs années des publicités un peu partout. Les développeurs qui souhaitent se démarquer parmi les millions d'autres applications disponibles peuvent avoir un espace dédié dans l'onglet "Rechercher" et même dans "Aujourd'hui', l'onglet qui permet de découvrir de nouvelles applications.

L'affiche des publicités dans "Aujourd'hui" va changer

Dès le mois prochain, Apple va modifier l'affichage des annonces publicitaires dans l'onglet "Aujourd'hui" sur l'App Store, l'objectif derrière cette démarche, c'est d'apporter plus de discrétions aux publicités afin de laisser plus de place aux contenus à découvrir. Comme le révèle 9to5mac, le format comprendra : le nom de l'application sponsorisé, son icône, une présentation rapide en sous-titre, la mention indiquant qu'il s'agit d'une annonce et le bouton obtenir.



Seuls les iPhone fonctionnant sous iOS 16.4 ou une version ultérieure verront le nouveau type de publicité. Les publicités de l'onglet Aujourd'hui ne fonctionneront plus sur les versions d'iOS antérieures à 16.3, car en juillet, le système convertira automatiquement toutes les publicités actuelles au nouveau format.

Comme vous pouvez le remarquer ci-dessus, auparavant, le contenu de l'onglet "Aujourd'hui" prenait quasiment la totalité de l'affichage quand vous étiez tout en haut. Avec le nouvel affichage, Apple inclus le contenu d'Aujourd'hui et la publicité sans que vous ayez besoin de scroller vers le bas.



Avec cette nouvelle approche, Apple assouplit certaines conditions d'autorisation d'une campagne publicitaire pour l'onglet Aujourd'hui, car le nouveau style de publicité ne comporte pas de grande illustration. Toutefois, l'icône, le nom et la description de l'application seront toujours soumis à l'évaluation d'Apple avant le déploiement de la publicité dans l'onglet.