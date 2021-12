Apple ajoute 2 fonctionnalités pour les développeurs sur l'App Store

Pour vous inciter à télécharger leurs applications, les développeurs se doivent d'avoir une page de présentation convaincante avec une description et des captures d’écran qui vous pousseront à aller plus loin. Apple propose aujourd'hui deux nouvelles fonctionnalités pour aider les développeurs à perfectionner la page de présentation de leurs apps.

C'est nouveau : optimisation des fiches et personnalisation

Depuis aujourd'hui, les développeurs ont accès à deux fonctionnalités supplémentaires pour les aider à améliorer l'affichage de leur application sur l'App Store.

Apple a pris conscience que face à des millions d'apps, il n'est pas toujours simple de provoquer un grand nombre d'installations et d'attirer des utilisateurs, c'est pour cette raison que les développeurs peuvent profiter gratuitement de nouveaux outils.



L'objectif ici est de soutenir les devs qui rencontrent des difficultés à écrire une description complète et ceux qui hésitent dans les captures d'écran à mettre en avant.

Apple explique en quoi consistent ces deux fonctionnalités :

Optimisation de la fiche produit : essayez plusieurs versions de la page produit de votre application avec des icônes, des captures d'écran et des aperçus de l'application différents pour découvrir celle qui donne les meilleurs résultats. Chaque version est présentée à un pourcentage d'utilisateurs éligibles de l'App Store sélectionnés de manière aléatoire et les résultats apparaissent dans App Analytics, ce qui vous permet de définir la version la plus performante à afficher à tous les utilisateurs de l'App Store.

: essayez plusieurs versions de la page produit de votre application avec des icônes, des captures d'écran et des aperçus de l'application différents pour découvrir celle qui donne les meilleurs résultats. Chaque version est présentée à un pourcentage d'utilisateurs éligibles de l'App Store sélectionnés de manière aléatoire et les résultats apparaissent dans App Analytics, ce qui vous permet de définir la version la plus performante à afficher à tous les utilisateurs de l'App Store. Pages de produits personnalisées : Créez des versions supplémentaires de la page produit de votre application pour mettre en avant des fonctionnalités ou un contenu spécifiques, que vous pouvez découvrir grâce à des URL uniques que vous partagez. Les pages de produits personnalisées peuvent contenir des captures d'écran, des aperçus d'applications et des textes promotionnels différents - et sont entièrement localisables - de sorte que vous pouvez mettre en valeur un sport, un personnage, une émission, une fonction de jeu particulière, etc.

La fonctionnalité la plus intéressante est probablement l'optimisation de la page produit, grâce à cette fonctionnalité les développeurs vont rapidement pouvoir vérifier quelles icônes et captures d'écran génère le plus d'engagements auprès des visiteurs de l'App Store.

Une présentation plus efficace, c'est l'assurance d'avoir plus de téléchargements et une meilleure visibilité dans les classements des apps les plus populaires sur l'App Store.



L'intégration de ces deux fonctionnalités est une bonne nouvelle pour les développeurs, mais aussi pour Apple puisqu'avec ces nouveaux outils, les créateurs d'apps pourront multiplier les téléchargements et donc réaliser plus de transactions si leur app est payante !

Pour rappel, l'optimisation de la page produit et les pages de produits personnalisées sont deux nouveautés précédemment annoncées lors de la WWDC 2021.

Source