Apple explique pourquoi elle ne créera jamais de moteur de recherche

Le week-end dernier, Apple a clairement indiqué qu'elle ne compte pas se lancer dans le marché des moteurs de recherche, malgré les spéculations récurrentes à ce sujet. Eddy Cue, vice-président senior des services d'Apple, a détaillé les raisons de ce choix dans une déclaration judiciaire, alors que l'accord entre Apple et Google est au cœur d'une bataille juridique avec le Département de la Justice américain.

Les trois raisons qui empêchent Apple de créer son moteur de recherche

Dans sa déclaration, Eddy Cue expose très clairement pourquoi Apple ne souhaite pas développer son propre moteur de recherche. Première raison : le coût et les ressources nécessaires seraient considérables, "des milliards de dollars" et "plusieurs années" selon ses termes. Apple préfère concentrer ses investissements et ses talents sur d'autres axes de croissance.

Deuxième point, le marché de la recherche en ligne connaît actuellement une révolution avec l'intelligence artificielle. Le risque économique serait donc trop important pour Apple de s'y aventurer maintenant. Enfin, et c'est peut-être la raison la plus importante : créer un moteur de recherche viable nécessiterait de mettre en place une plateforme de publicité ciblée, ce qui va à l'encontre des engagements historiques d'Apple en matière de confidentialité.

Un accord à 20 milliards de dollars menacé

L'enjeu est de taille puisque Google verse environ 20 milliards de dollars par an à Apple pour rester le moteur de recherche par défaut sur Safari. Un accord qui est aujourd'hui dans le viseur de la justice américaine, qui le considère comme illégal dans le cadre de son procès antitrust contre Google.



Face à cette situation, Apple demande à pouvoir défendre ses intérêts lors du procès qui se tiendra en avril. "Google ne peut plus représenter adéquatement les intérêts d'Apple", explique la firme de Cupertino dans sa requête. L'entreprise souhaite notamment faire témoigner ses propres experts pour démontrer l'importance de cet accord pour l'expérience utilisateur sur ses appareils.



Eddy Cue insiste d'ailleurs sur ce point :

Apple est résolument concentrée sur la création de la meilleure expérience utilisateur possible et explore des partenariats potentiels avec d'autres entreprises pour y parvenir. Une fin de l'accord avec Google entraverait la capacité d'Apple à continuer à offrir des produits qui répondent au mieux aux besoins de ses utilisateurs.

La décision finale de la justice américaine pourrait donc avoir des répercussions majeures sur le paysage tech, même si Apple confirme qu'elle ne compte pas développer d'alternative à Google Search, quel que soit le verdict.



