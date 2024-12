Google a une solution simple pour le monopole du moteur de recherche sur iOS

Google a répondu à la décision d'un juge fédéral sur son monopole sur les moteurs de recherche en suggérant des changements minimes à ses pratiques existantes. L'entreprise, à la suite d'une décision historique du mois d'août qui l'a jugée en violation des lois antitrust, a proposé d'offrir plus d'options aux entreprises qui contractent avec Google comme moteur de recherche par défaut. Cela pourrait potentiellement offrir aux consommateurs plus de choix sur les navigateurs Web, ainsi que sur iPhone, iPad et Android.

Une situation inextricable

Le procès contre Google, initié par le ministère américain de la Justice aux côtés de plusieurs États en 2020, accuse Google d'avoir renforcé son monopole par le biais de contrats exclusifs avec des entreprises comme Apple, Samsung et Mozilla. Ces accords, valorisés à près de 20 milliards pour Apple par exemple, ont assuré à Google d'être le moteur de recherche par défaut, accumulant de vastes données sur les utilisateurs pour affiner son service (et étoffer ses comptes en banque), ce qui rend encore plus difficile pour les concurrents de percer.



Le ministère de la Justice, dans sa dernière proposition du mois dernier, a suggéré des mesures drastiques comme forcer Google à vendre Chrome, interdire les accords exclusifs avec les moteurs de recherche, partager ses données de recherche avec ses concurrents pendant une décennie et soit céder Android, soit cesser de regrouper ses services avec lui. En outre, ils ont recommandé à Google de se désinvestir des entreprises d'IA pour éviter de renforcer ses capacités de recherche.

La solution de Google

Une situation inextricable ? Pas pour Google qui a, selon lui, trouvé la solution miracle. L'idée est de continuer de payer pour les placements par défaut, mais avec des conditions moins restrictives. Par exemple, Apple pourrait opter pour des moteurs de recherche par défaut différents pour les iPhones et les iPads. Les fabricants d'appareils Android pourraient proposer plusieurs options de moteur de recherche lors de la configuration, et les navigateurs comme ceux d'Apple et de Mozilla pourraient changer leur moteur de recherche par défaut chaque année. Google soutient que ces ajustements répondent aux préoccupations du tribunal sans compromettre la confidentialité des utilisateurs ou le leadership technologique des États-Unis.



Le juge Amit P. Mehta, qui se prononcera sur ces mesures d'ici août 2025, a fixé une audience pour avril au cours de laquelle Google et le ministère de la Justice défendront leurs arguments, avec une contribution potentielle sur le rôle de l'IA dans la recherche.



Cette décision pourrait remodeler le paysage Internet, affectant la manière dont la recherche fonctionne et se fait concurrence. L'issue reste incertaine, car le juge n'a pas montré le moindre penchant pour l'une ou l'autre des solutions. Cela pourrait accoucher d'une souris, ou d'un tremblement de terre. Ce serait le second pour Google, qui voit déjà ses parts de marché dans la publicité en ligne fondre depuis l'avènement de ChatGPT qui fait des requêtes pour les utilisateurs sans ouvrir un navigateur.



