OpenAI prépare un moteur de recherche concurrent de Google

Alors que la société a un contrat d'utilisation de sa technologie ChatGPT avec Microsoft et qu'elle est en pourparlers avec Apple pour l'intégrer dans iOS 18, OpenAI ne se contenterait pas seulement de proposer ses services aux géants technologiques, elle voudrait aussi les concurrencer. En effet, selon un rapport de Reuters, la firme se prépare à dévoiler un moteur de recherche basé sur l'intelligence artificielle, en concurrence directe avec Google. La fin d'un monopole sur le web ?

Le moteur de recherche d'OpenAI

La date exacte de l'annonce n'est pas encore connue, mais elle serait apparemment prévue pour lundi, en même temps que le lancement potentiel d'un assistant virtuel façon Siri. Selon les toutes dernières indiscrétions, OpenAI, financée en partie par Microsoft depuis l'an dernier, a discrètement développé un outil de recherche pour contester la domination de Google sur Internet. Un marché plus que juteux avec la publicité et les données des utilisateurs qui rapportent des dizaines de milliards chaque trimestre à Alphabet, la maison-mère.



Bien qu'OpenAI n'ait, pour l'heure, rien confirmé, les spéculations suggèrent que le moment de l'annonce pourrait coïncider avec la conférence annuelle I/O 24 de Google, qui doit débuter mardi.

Le prochain produit de recherche d'OpenAI s'appuierait sur sa plateforme ChatGPT existante, en tirant parti de modèles d'IA avancés pour extraire des informations directes du web, accompagnées de citations. L'idée est d'avoir des résultats bien plus pertinents que sur les moteurs classiques, où l'utilisateur doit aller chercher l'information précise en cliquant sur les liens classés. En clair, comme ChatGPT, le moteur offrirait une réponse complète et directe.



Malgré les difficultés initiales liées au manque de données en temps réel, ChatGPT a été salué comme une alternative viable pour la recherche en ligne, notamment après une énorme mise à jour. Auparavant intégré à Bing de Microsoft pour les abonnés premium, il vise désormais à concurrencer directement les fonctions d'IA générative de Google, Gemini.

OpenAI veut couper l'herbe sous le pied de Perplexity

Nul doute que cette approche n'est pas sans rapport avec le succès de Perplexity, une startup relativement récente fondée par un ancien chercheur d'OpenAI, et qui s'est rapidement imposée comme un acteur redoutable dans l'arène de la recherche par l'IA. Avec une valorisation d'un milliard de dollars et 10 millions d'utilisateurs actifs mensuels, elle offre une expérience de recherche native à l'IA avec une intégration complète du texte et du multimédia.



Tout cela ne fait pas les affaires de Google, confronté à une concurrence de plus en plus féroce sur son secteur de prédilection. Même Apple pourrait se lancer dessus, une fois son propre moteur d'IA générative au point. Cela pourrait prendre quelques années, la société de Tim Cook ayant, en attendant, entrepris de signer avec OpenAI ou Google justement.