Apple teste le MacBook Air M2 de 15 pouces avant sa sortie

En outre, Bloomberg nous confirme qu'Apple travaille également sur de nouvelles versions du MacBook Air 13 pouces , de l'iMac 24 pouces et du MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme. Ils auront tous la puce M3, mais rien n'est sûr concernant leur sortie. Certains évoquent fin 2023, d'autres 2024. C'est en tout cas ce calendrier pour les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces M3 Pro / Max . Quant au Mac Pro avec processeur Apple Silicon, il doit sortir avant la fin de l'année...

Selon le rapport, le MacBook 15 pouces a une résolution d'écran identique à celle du MacBook Pro 14 pouces, ce qui signifie qu'il fonctionnerait avec la même résolution mais avec une netteté légèrement inférieure, la densité étant plus faible. La machine testée est équipée d'un processeur à huit cœurs, dont quatre cœurs de haute performance et quatre cœurs d'efficacité. Reste à savoir s'il s'agit de la puce M2. Bloomberg le pense, car les performances sont, je cite, "comparables à celles de la puce M2 actuelle". Reste également à connaître la date de lancement de ce nouveau MacBook Air de 15 pouces. Tout porte à croire que ce sera à la WWDC 2023 .

Enfin une bonne nouvelle du côté des Mac. Alors que les ventes ont chuté au premier trimestre 2023, Apple accélère les tests du très attendu MacBook Air de 15 pouces, une taille inédite et apparemment très demandée. Selon un nouveau rapport publié ce soir, le MacBook Air 15 pouces aura une résolution d'écran identique à celle du MacBook Pro 14 pouces et les performances de la puce Apple Silicon seront "comparables à celles des Mac M2" sortis récemment.

