Les MacBook Pro 2024 auront des puces M3 Pro et M3 Max en gravure 3 nm

Les MacBook Pro 2023 ont été annoncés aujourd'hui, mais cela n'empêche pas les analystes de se projeter déjà sur l'avenir, autrement dit la prochaine génération qui sortira en 2024. De nouvelles informations à propos des MacBook Pro 2024 viennent de fuiter, découvrez les dernières indiscrétions !

Les MacBook Pro 2024 auront la puce M3 en gravure 3 nm

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, les MacBook Pro 2024 en 14 et 16 pouces possèderont tous une nouvelle puce baptisée M3, jusqu'ici, rien de vraiment surprenant puisque Apple ne fait que suivre le cycle d'évolution de sa puce. Cependant, l'information devient croustillante quand on s'intéresse à la gravure qui sera choisie par Apple, on parle d'une taille de 3 nanomètres qui sera gérée par TSMC.



Fin décembre, le fournisseur de puces d'Apple, TSMC, a commencé la fabrication en masse de processeurs de nouvelle génération à 3 nanomètres. Par rapport aux puces qui sont actuellement produites à l'aide d'un processus de fabrication à 5 nanomètres, comme les M2 Pro et M2 Max qui viennent d'être annoncés, la technologie 3nm offrira de meilleures performances ainsi qu'une meilleure efficacité énergétique.

Grâce à la puce M3 en gravure 3 nanomètres, les MacBook Pro de l'année prochaine bénéficieront d'une puissance en forte hausse, on peut s'attendre à une humiliation pour les derniers processeurs d'Intel. De plus, on pourrait gagner jusqu'à 2 ou 3 heures d'autonomie supplémentaire sur la lecture vidéo et la navigation web comparée aux MacBook qui ont été annoncés par Apple tout à l'heure.



Selon Kuo, le premier semestre de l'année 2024 marquerait le début de la fabrication en série des modèles de MacBook Pro qui incluent les CPU M3 Pro et M3 Max. On peut donc s'attendre à ce que la prochaine génération de MacBook Pro soit présentée vers la WWDC 2024 pour une disponibilité avant le mois de juillet.