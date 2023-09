Apple vend des MacBook Air M2 de 15 pouces sur son refurb

Déjà ! Apple a commencé à vendre des modèles de MacBook Air 15 pouces reconditionnés par le biais de sa boutique "refurb" en ligne dans certains pays européens. Comme l'a noté le compte @SaranByte sur X, il est possible de trouver le nouveau "Air" en France, Belgique, Suisse, Royaume-Uni, Autriche, Allemagne, Irlande, Pays-Bas et Pologne. La disponibilité sera probablement étendue aux États-Unis, au Canada et à d'autres pays dans les prochaines semaines.

Le même, mais en plus grand

Si vous aviez raté la présentation d'Apple le 5 juin dernier, le MacBook Air 15 pouces est désormais équipé de la même puce M2 que le modèle 13 pouces. Ces deux ordinateurs portables partagent 99 % des composants, tels qu'un design élégant, un écran IPS LCD de haute qualité, un processeur très performant et une autonomie exceptionnelle de 18 heures. Les principales différences matérielles du modèle 15 pouces résident dans son écran plus grand et ses six haut-parleurs, contrairement au modèle 13 pouces qui n'en possède que quatre.



De base, le MacBook Air 15 pouces est disponible à partir de 1 599 €, tandis que le modèle 13 pouces est désormais proposé à partir de 1 299 € (au lieu de 1 449 € précédemment).



Relisez le test du MacBook Air M2 de 15 pouces.

La formule du refurb d'Apple

Comme d'habitude pour les Mac reconditionnés, les prix sont réduits d'environ 15 % par rapport aux modèles neufs, soit le même tarif que la promotion actuelle sur Amazon, Darty et Fnac, cf plus bas. Différentes configurations sont disponibles sur commande, dans les quatre couleurs : Minuit, Starlight, Space Gray et Silver.

Apple inspecte, nettoie, teste et reconditionne tous les Mac reconditionnés pour s'assurer qu'ils sont entièrement fonctionnels et en bon état. Les produits reconditionnés d'Apple sont couverts par une garantie limitée d'un an et peuvent bénéficier de la couverture AppleCare+.



Le MacBook Air M2 est à 1 349 euros sur le refurb.

Acheter le MacBook Air 15 pouces en promotion

Si vous préférez un MacBook Air 15 pouces neuf, il est actuellement 10 % moins cher :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.