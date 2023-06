Tests du MacBook Air 15 pouces 2023 : le meilleur rapport taille / qualité / prix

Le nouveau MacBook Air 15 pouces d'Apple sera lancé officiellement ce mardi avec les premières livraisons clients et la possibilité de l'acheter en magasins. Avant cela, les premiers tests viennent de tomber sur Internet, offrant un bon aperçu des capacités de ce tout premier modèle "Air" de 15 pouces. S'il reprend les grandes lignes de son petit frère de 13 pouces, il offre un confort inégalé dans la gamme des ultra-portables.

Le même, mais en plus grand

Comme expliqué lors de sa présentation par Apple lundi dernier, le MacBook Air 15 pouces est équipé de la même puce M2 que le modèle 13 pouces, et les deux ordinateurs portables partagent la plupart des arguments que l'on connait, à savoir un design élégant, un écran IPS LCD de qualité et une autonomie record de 18 heures. Les seules différences matérielles du modèle 15 pouces sont un écran plus grand et six haut-parleurs, contre quatre pour le modèle 13 pouces.



Le MacBook Air 15 pouces est proposé à partir de 1 599 €, tandis que le modèle 13 pouces est désormais proposé à partir de 1 299 € (contre 1 449 € jusqu'à présent). Cependant, toutes les configurations 15 pouces incluent un GPU à 10 cœurs, alors que le modèle d'entrée de gamme 13 pouces est équipé d'un GPU à 8 cœurs. Tous les modèles 15 pouces sont également livrés avec un adaptateur d'alimentation compact à double port USB-C de 35 W sans frais supplémentaires.

Les premiers avis sont unanimes

Comme d'habitude, Apple a prêté son nouveau matériel à quelques sites et vidéastes américains. Voici les extraits les plus intéressants.



On démarre avec TheStreet qui estime que le MacBook Air 15 pouces offre une valeur considérable :

Le MacBook Air 15 pouces est un ordinateur portable ultra-portable d'une robustesse impressionnante et d'une finesse folle (11,5 millimètres). Si l'on considère le prix, le PDSF de départ de 1 299 $ est nettement inférieur de 700 $ à celui du MacBook Pro 14 pouces avec M2 Pro, sans pour autant faire de compromis sur les performances.

On continue avec The Verge qui a été impressionné par les haut-parleurs du MacBook Air 15 pouces qui sont apparemment les mêmes que sur le MacBook Pro 14 / 16 pouces :

Mais la troisième grande différence, ce sont les haut-parleurs. Les haut-parleurs de l'Air 13 sont bons ; ceux de l'Air 15 sont stupéfiants. Les basses sont plus présentes que sur n'importe quel autre ordinateur ; j'ai été tellement étonné lorsque j'ai mis en marche une chanson avec beaucoup de basses que j'ai pensé qu'elles provenaient d'un haut-parleur Bluetooth situé quelque part ailleurs.



Du côté de TechCrunch, l'autonomie a excédé les prédictions d'Apple :

La batterie a une autonomie de 18 heures, comme celle du 13 pouces. Lors des tests effectués par TechCrunch, nous avons obtenu environ 19 heures de lecture vidéo. Si l'écran est plus grand et consomme donc plus d'énergie, cela est compensé par un encombrement plus important, ce qui crée plus d'espace pour la batterie.

La chaîne CNBC a conclu ce qu'on disait déjà lors de son annonce :

Le MacBook Air 15 pouces correspond à ce que la plupart des gens recherchent en termes de prix, de capacité et de portabilité.



Enfin, le seul bémol concerne la RAM de base selon Engadget (on est d'accord, 16 Go ne serait pas de refus) :

Il fait tout ce que fait le MacBook Air 13 pouces avec un écran nettement plus grand et une augmentation de prix modeste. Le seul vrai problème est que je pense que la RAM et l'espace de stockage du modèle de base sont plutôt maigres, ce qui n'est pas une tactique inhabituelle de la part d'Apple. Le M2 fume même avec seulement 8 Go de RAM, mais pensez à en ajouter si vous voulez que votre ordinateur reste rapide pour les années à venir.

Voici quelques tests vidéos :

Acheter le MacBook Air 15 pouces

Si vous voulez l'acheter, le MacBook Air 15 pouces 2023 est en vente :

