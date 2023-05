Le casque AR/VR d'Apple devrait être alimenté par des processeurs doubles de TSMC

Ce n’est plus un secret pour personne, le casque AR/VR d'Apple qui sera dévoilé à la WWDC 2023 le 5 juin au soir devrait être un monstre de puissance. Apple va proposer des caractéristiques très haut de gamme et n'hésitera pas à faire des folies sur le coût de fabrication tout en prenant le soin de se réserver une belle marge de bénéfice. L'une des dernières indiscrétions concerne le processeur, celui-ci devrait être fourni par TSMC et ce serait un... double processeur !

La dernière indiscrétion sur le casque AR/VR d'Apple

Selon un récent rapport du site Patently Apple, la première génération du casque à réalité mixte d'Apple pourrait impressionner par ses capacités à améliorer l'effet d'imagerie et l'expérience utilisateur de manière globale. Afin de proposer un produit à la hauteur des attentes, Apple pourrait privilégier l'intégration de deux processeurs de haute performance, ils seraient fournis (sans surprise) par le fidèle partenaire : TSMC.



Un analyste proche de l'industrie a expliqué qu'au cours du second semestre, le fournisseur taïwanais devrait recevoir une importante commande de processeurs pour le casque de réalité mixte. La date précise n'est pas mentionnée, mais cela indique claire que la firme de Cupertino va vouloir avoir un stock conséquent pour le lancement du casque et pour les semaines et mois qui suivront la commercialisation.

Si l'affirmation selon laquelle le casque Apple XR est doté de deux processeurs se révèle vraie, ce serait la première initiative d'Apple pour intégrer des processeurs doubles dans l'un de ses produits, selon un rapport du United Daily News à Taiwan. La performance du casque devrait augmenter de manière significative par rapport à ce qu'on pouvait imaginer pour une première génération. Les processeurs de la série M développés par Apple ont des performances exceptionnelles et le marché s'attend à ce que les appareils MR en soient équipés.



TSMC devrait être l'unique fournisseur pour les commandes de double processeur pour le casque AR/VR d'Apple, une aubaine pour le fournisseur qui est déjà chouchouté pour les autres produits Apple où il est également le seul fournisseur en puces AX dans les iPhone et iPad ainsi que les puces MX dans les Mac et iPad Pro.

Le double processeur sera le deuxième composant le plus coûteux de ce futur casque à réalité mixte. Les composants les plus chers seront sans aucun doute les écrans OLED de Sony, Apple a choisi des écrans d'une qualité impressionnante pour permettre une immersion totale et optimale pendant l'utilisation du casque.

Parmi les autres fournisseurs, Everwin Precision fournira le boîtier, Cowell Electronics fournira les 12 modules de caméra et Goertek fournira l'alimentation externe.