Samsung devrait être le fournisseur des écrans micro-OLED du casque VR/AR d'Apple

Que ça soit sur l'iPhone ou sur d'autres produits, les écrans fabriqués par Samsung Display ont fait leurs preuves une multitude de fois pour leur qualité et fiabilité. Sans surprise, le géant californien devrait renouveler sa confiance envers son partenaire Samsung Display pour son casque AR/VR qui va prochainement débarquer.

LG Display abandonné par Apple ?

(pas complètement...)

Les rapports indiquent qu'Apple a confié à Samsung Display la production d'écrans OLED miniatures dans le but de diversifier son approvisionnement avant l'arrivée de ses casques mélangeant la réalité augmentée et la réalité virtuelle.

Pour Samsung Display, c'est une bonne nouvelle, car les équipes vont enfin pouvoir commencer à développer et produire des écrans micro-OLED, la maison mère Samsung avait refusé jusqu'ici en estimant qu'il n'y aurait pas assez de commandes une fois le projet sur pied.



Maintenant qu'Apple en a besoin... Le siège de Samsung a bien évidemment donné son feu vert, car l'entreprise sait que les commandes seront nombreuses entre Apple et Meta.

Les écrans micro-OLED sont fabriqués sur des plaquettes à copeaux plutôt que sur des substrats en verre, ce qui permet d'obtenir des écrans plus légers, plus petits et plus économes en énergie (une bonne chose pour l'autonomie de l'appareil). Comparés aux 40 à 300 micromètres des écrans OLED standard qu'on utilise au quotidien sur nos smartphones et tablettes, ils présentent une largeur de pixel de 4 à 20 micromètres.



Au moins deux écrans seraient des micros OLED 4K haute définition pouvant afficher jusqu'à 3 000 pixels par pouce, selon les rapports. D'après les dernières informations parues d'aujourd'hui, LG Display est également dans la course pour fournir à Apple des panneaux micro-OLED l'année prochaine, tandis que Sony est susceptible de livrer les modules d'affichage qu'Apple utilisera.



