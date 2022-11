La production de masse du casque AR/VR d'Apple devrait commencer en mars 2023

Plusieurs rumeurs l'ont confirmé à plusieurs reprises, l'année 2023 sera celle du lancement du casque AR/VR d'Apple. Le projet est en cours depuis un long moment et aujourd'hui toutes les technologies intégrées au casque sont entièrement maîtrisées, cela n'a pas été facile, mais les ingénieurs et développeurs ont enfin achevé ce travail titanesque !

Une annonce et une sortie pour l'année prochaine

Selon un récent rapport de Digitimes, nous arrivons à la fin du développement du casque AR/VR d'Apple, l'entreprise est en train de réaliser les dernières retouches pour une annonce et une commercialisation qui auront lieu courant 2023. Le casque AR/VR serait à un stade avancé de son processus de validation, le produit a impressionné les dirigeants d'Apple qui ont tous hâte que les choses évoluent rapidement.



Le rapport affirme que la production de masse pourrait débuter dès le mois de mars 2023, ce qui signifie en général que la disponibilité en Apple Store et chez les revendeurs pourrait avoir lieu dans les mois qui suivent. On peut donc espérer un lancement vers la période de la WWDC 2023, bien sûr, on doute qu'Apple lance son casque à la rentrée, car cela pourrait faire de l'ombre aux iPhone 15 qui ont besoin de la meilleure visibilité médiatique.

Digitimes estime que la production de masse devrait fabriquer une faible quantité d'unités pour la sortie, on parle de moins d'un million d'exemplaires pour le monde entier. On imagine qu'Apple souhaite d'abord voir si les consommateurs sont prêts à dépenser une importante somme d'argent pour un casque mélangeant la réalité augmentée et la réalité virtuelle !

Selon des sources industrielles, ce casque vise principalement les marchés commerciaux. Le prix est plus élevé et la quantité d'expédition est limitée. Les estimations précédentes indiquaient que la livraison annuelle de cet appareil atteindrait 2,5 millions d'unités. Cependant, à l'heure actuelle, des estimations approximatives situent l'expédition annuelle autour de 700 000 à 800 000 unités. Pour les fabricants de chaînes d'approvisionnement qui bénéficient de la quantité, il ne s'agit pas d'une commande particulièrement rentable.

Les partenaires de fabrication d'Apple seraient prêts à travailler avec Apple sur ce projet pour prouver leurs capacités techniques afin d'être bien positionnés pour les futurs produits AR/VR. Et ce, malgré le fait que la production du casque initial devrait entraîner une faible rentabilité pour Apple. La notoriété de la marque Apple permet aux partenaires du géant californien d'obtenir plus facilement le soutien d'investisseurs pour financer leurs activités.



Il y a quelques mois, l'analyste Ming-Chi Kuo a apporté quasiment les mêmes détails dans plusieurs tweets. Il a expliqué que les précommandes pourraient débuter à partir du deuxième trimestre de 2023 avec des expéditions qui auraient lieu dans la période de la WWDC.