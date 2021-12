iPhone 13 : une production de masse qui devrait commencer en février pour le marché indien

Il y a 6 heures

Alexandre Godard

La géante usine Foxconn basée à Chennai en Inde devrait pouvoir commencer sa production de masse de l'iPhone 13 pour le marché local en février 2022. Une bonne nouvelle pour Apple et Foxconn.

L'Inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde juste derrière la Chine avec 1.38 milliard d'habitants. Lorsqu'on parle de ce pays, vous comprenez pourquoi tout doit être vu en grand et c'est justement le cas pour Apple et sa production d'iPhone.

Comme le souligne l'Economic Daily News, l'usine Foxconn de Chennai devrait d'ici deux mois (début février) commencer la production de masse de l'iPhone 13 pour le marché local qui est très demandeur des produits siglés d'une pomme croquée.



Ces indications sur une "date précise" ne sont pas données au hasard et font suite aux nouvelles positives autour de l'approvisionnement en semi-conducteurs qui semble aller de mieux en mieux malgré que le marché reste assez fragile et bancal.



Cette usine aura pour objectif de soutenir le marché indien sans oublier de produire une quantité importante d'iPhone destinés à l'exportation et donc aux autres pays. Depuis la pandémie mondiale et l'arrêt complet de usines, le secteur peine à rattraper son retard face à une demande qui ne cesse d'augmenter.



L'information principale à retenir ici, c'est bien l'annonce positive en ce qui concerne l'approvisionnement en semi-conducteurs de l'usine Foxconn de Chennai qui devrait être en forte hausse début 2022. Pour rappel, certaines personnes réputées dans l'industrie prévoient qu'un retour à la normal n'est prévu que pour 2023 voire 2024. Il est tout de même important de noter que cela ira de mieux en mieux entre temps et c'est justement le cas.