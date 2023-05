Et si macOS 14 proposait des icônes dynamiques dans le dock ?

Comme chaque année à la WWDC, Apple va présenter au monde entier une nouvelle mise à jour majeure de macOS. Les propriétaires de Mac pourront bénéficier de plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations globales de l'OS. Parmi les idées qui seraient les bienvenues, on retrouve de la part de plusieurs spécialistes des concepts des icônes dynamiques dans le dock de macOS !

Et si Apple proposait cela dans la prochaine mise à jour de macOS ?

Depuis toujours, le dock de macOS est utilisé par Apple comme un moyen de lancer rapidement des applications, d'accéder d'un clic à des documents et fichiers ouverts ou encore d'afficher seulement les applications auxquels vous apportez le plus d'importance au quotidien.

Cette vision parfaite du dock dure depuis de longues années, il n'y a jamais vraiment eu de "révolution" sur cette petite interface de macOS qui se situe en bas de votre écran.



Selon Andreas Storm et Janum Trivedi, deux spécialistes des concepts Apple, il est possible de faire mieux pour le dock de macOS, d'apporter une approche plus moderne et pratique !

Storm et Trivedi ont imaginé des icônes interactives qui réagissent automatiquement dès qu'on clique dessus, le principe est très séduisant.

Janum Trivedi explique sur Twitter que les icônes dynamiques pourraient apporter une valeur ajoutée, cela permettrait d'accéder à des informations pertinentes sans avoir besoin d'ouvrir l'application, un petit gain de temps qui serait vite apprécié par la communauté. Dans une courte vidéo, Trivedi montre à quoi cela pourrait ressembler avec l'application Message, Musique et Safari.

Safari : afficher la progression d'un téléchargement en cours

Musique : pouvoir gérer la musique en cours

Messages : visualiser sous forme de bulle les conversations qui ont un nouveau message

Dès qu'une application affiche des détails supplémentaires, les apps à droite et à gauche s'adaptent automatiquement pour laisser la place au contenu qui va s'ajouter dans le dock pendant un court moment.

L'idée est très convaincante !



Le dock dynamique est aussi apparu dans l'esprit d'Andreas Storm, selon lui, il y a une place pour ce type de nouveauté dans une future version de macOS. Il imagine une prise en charge par toutes les applications préinstallées d'Apple (Météo, Musique...), mais également par des applications tierces comme YouTube qui pourrait afficher une barre de recherche ou encore un accès rapide aux YouTube Shorts.

Andreas Storm donne un aperçu de son idée à travers un site internet qui présente le concept.

What if the macOS dock and its icons were more dynamic and fluid?



Made a little demo that shows message previews, live music, download progress, and more.



Pretty happy with how this turned out! pic.twitter.com/YpzrWU5klA — Janum Trivedi (@jmtrivedi) May 2, 2023