Glo : un pack d'icônes gratuit inspiré de macOS Big Sur pour iPhone et Android

Glo est un nouveau pack d'icônes pour iPhones et smartphones Android qui a été conçu par ConceptCentral qui entend changer le look de votre téléphone avec les pictogrammes que l'on trouve habituellement sur un Mac exécutant au moins macOS 11 Big Sur.



La vidéo teaser officielle de Glo permet d'avoir une très bonne idée de ce qui vous attend, et au cas où vous vous poseriez la question, le téléchargement et l'utilisation sont totalement gratuits pour tous.

Un superbe pack d'icônes MacOS

La vidéo du pack Glo :



Le pack Glo comprend plus de 100 icônes personnalisées pour les applications standard et tierces les plus populaires. Ce trésor propose également des variantes d'icônes d'applications circulaires et rectangulaires pour répondre aux préférences des utilisateurs, notamment sur Android.



Si nous vous en parlons, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un iPhone jailbreaké pour en profiter. Mais si tel est votre cas, vous trouverez le pack Glo sur le dépôt https://concept-central.yourepo.com/, à utiliser dans l'app de thèmes SnowBoard.



Le rendu est ici très sympa, avec des icônes en neumorphisme qui donne un peu de relief à iOS, le tout avec un effet lumineux autour.

Comment installer les icônes personnalisées sans jailbreak

Pour le commun des mortels, installer Glo nécessite de passer par l'application Raccourcis, qui remplace simplement l'icône d'une application de l'écran d'accueil par un raccourci personnalisé utilisant une image de votre choix à la place de l'icône de l'application native.



Pour cela, il suffit de :

Lancez l'application Raccourcis

Appuyez sur l'icône "+" en haut à droite de l'écran.

Touchez "Ajouter une action".

Cherchez "Ouvrir l'app".

Touchez "App" pour choisir celle que vous voulez ouvrir.

Ouvrez ensuite le menu déroulant en cliquant sur la flèche en haut de l'écran à côté du titre du raccourci et sélectionnez "Sur l'écran d'accueil" pour créer un raccourci sur votre iPhone.

De là, vous pouvez tapez sur l'icône à modifier pour mettre celle que vous voulez et donner un nom à votre raccourci. C'est tout !

L'utilisation de packs d'icônes personnalisés est un excellent moyen de se démarquer et ne coûte rien la plupart du temps, sauf un peu d'huile de coude.