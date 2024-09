Windows 11 va transformer les smartphones Android en webcam (comme macOS avec les iPhone)

Depuis la sortie de macOS Ventura, les utilisateurs qui possèdent un iPhone ont la possibilité d’utiliser l’appareil photo arrière de leur iPhone comme webcam, ce qui augmente considérablement la qualité de l’image pour les conversations vidéos. Cette bonne idée semble avoir donné de l’inspiration à Microsoft qui va proposer la même approche, mais avec les smartphones sous Android !

Microsoft s’associe avec Google pour une fonctionnalité inédite sur Windows 11

Dans une démarche qui vise à rapprocher davantage les écosystèmes Android et Windows, Microsoft a annoncé une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire pour Windows 11 : la possibilité d’utiliser un smartphone sous Android comme webcam. Cette initiative s’inscrit dans la continuité de l’approche innovante d’Apple, qui, en 2022, a introduit une fonctionnalité permettant d’utiliser les caméras d’iPhone en tant que webcams sur les Mac équipés de Ventura minimum. Cette fonctionnalité chez Apple s’avère particulièrement pratique lorsqu’elle est utilisée avec un accessoire conçu par Belkin, facilitant le positionnement de l’iPhone au-dessus de l’écran d’un MacBook ou d’un iMac, évitant ainsi de devoir tenir le téléphone pendant les appels vidéo.



Pour bénéficier de cette nouvelle capacité sur Windows 11, les utilisateurs devront disposer d’un téléphone Android fonctionnant sous la version 9 (Pie) ou ultérieure. Cette intégration se fera par le biais du système Phone Link de Windows 11, qui permet déjà d’accéder facilement aux photos récentes prises avec un smartphone, aux messages... En plus de cette fonction, les utilisateurs pourront désormais utiliser leur téléphone Android comme une webcam pour divers logiciels de vidéoconférence, tels que Zoom et WhatsApp.

Microsoft a également annoncé que les membres du programme Windows Insiders ont d’ores et déjà accès à cette mise à jour. Pour en profiter, il est nécessaire de disposer d’un smartphone Android opérant sous Android 9 ou une version plus récente, ainsi que de la version 1.24012 ou supérieure de l’application Link to Windows.



Pour activer cette fonctionnalité, les étapes à suivre sont simples. Les utilisateurs doivent se rendre dans les paramètres de l’application, sélectionner l’option Bluetooth et appareils mobiles, puis accéder à Gérer les appareils. Enfin, il leur suffira d’autoriser leur PC à se connecter à leur téléphone Android pour transformer ce dernier en une webcam fonctionnelle.



Cette innovation de Microsoft non seulement enrichit l’expérience utilisateur en offrant plus de flexibilité et de commodité, mais elle témoigne également de la volonté de l’entreprise de créer des passerelles entre Windows et les appareils Android (à défaut de pouvoir en faire avec les iPhone).



Source

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.