Microsoft lâche le support des applications Android sur Windows 11 !

En 2020, le passage d'Intel à Apple Silicon a apporté au Mac d'incroyables améliorations en termes de performances, mais ce changement historique a également permis aux applications iOS de fonctionner en mode natif sur macOS. La même architecture matérielle permettant ainsi de faire tourner des millions d'applications et de jeux. Rapidement, environ un an plus tard, Microsoft et Amazon se sont associés pour porter certaines applications Android sur Windows avec une approche similaire.

C'est déjà fini !

Alors qu'Apple récompensait les développeurs et les utilisateurs en leur offrant l'aboutissement de sa propre technologie pour élargir le catalogue d'applications sur Mac, exaltée cette année par l'arrivée de grands jeux comme Death Stranding, Resident Evil Village et autre, Microsoft n'avait pas vraiment d'objectif.



Résultat, moins de trois ans après, Microsoft a annoncé aujourd'hui qu'elle mettrait fin à la prise en charge des applications Android sur Windows 11.

Concrètement, les utilisateurs de Windows ont jusqu'à aujourd'hui pour installer des applications Android à partir de l'Amazon Appstore - la place de marché alternative limitée au Play Store de Google. À partir de demain, l'Amazon Appstore ne sera plus disponible sous Windows.



Ceux qui ont déjà installé des applications auront un petit sursis. L'entreprise promet une dernière année d'assistance. À partir du 5 mars 2025, l'assistance ne sera plus assurée par le géant américain comme l'explique ce document en ligne :

Microsoft met fin à la prise en charge du sous-système Windows pour Android™️ (WSA). Par conséquent, l'Amazon Appstore sur Windows et toutes les applications et jeux dépendant de WSA ne seront plus pris en charge à partir du 5 mars 2025. Jusqu'à cette date, l'assistance technique restera disponible pour les clients.

Les clients qui ont installé l'Amazon Appstore ou les applications Android avant le 5 mars 2024 continueront à avoir accès à ces applications jusqu'à la date de dépréciation du 5 mars 2025. Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter notre équipe d'assistance à l'adresse support.microsoft.com. Nous sommes reconnaissants du soutien de notre communauté de développeurs et restons à l'écoute de leurs commentaires pour faire évoluer les expériences.

L'époque qui "ouvrait de nouvelles perspectives aux développeurs et aux créateurs sous Windows" est donc (déjà) révolue. De quoi permettre à Apple d'attirer de nouveaux utilisateurs de PC, avec une gamme Mac de plus en plus séduisante. Le dernier MacBook Air M3 est d'ailleurs l'un des meilleurs ordinateurs portables du moment, avec un rapport qualité / prix incroyable.