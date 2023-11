La "Windows App" de Microsoft permet d'accéder aux PC depuis un Mac, iPhone et iPad

Microsoft lance une " Windows App " capable de se connecter à distance à un PC Windows et d'y donner accès depuis n'importe quelle plateforme. Disponible pour macOS, iOS, iPadOS, PC et navigateurs web, l'app offre également une passerelle vers Windows 365, Azure Virtual Desktop, Microsoft Dev Box et les services de bureau à distance de l'entreprise.

Une bonne nouvelle pour accéder à son PC à distance

La Windows App comprend un écran d'accueil personnalisable à partir duquel les utilisateurs peuvent accéder à différents services et à des PC distants. L'application prend en charge plusieurs moniteurs, offre des résolutions d'affichage personnalisées, des résolutions d'affichage et une mise à l'échelle dynamiques, un mapping des périphériques, et plus encore.

Windows App est conçu avec un écran d'accueil personnalisable pour répondre à vos besoins uniques en matière de flux de travail. Vous pouvez accéder à Windows à travers plusieurs services différents et PC distants à partir d'un seul endroit, et épingler les favoris auxquels vous accédez le plus souvent. Et si vous utilisez plusieurs comptes, vous pouvez facilement passer de l'un à l'autre grâce à notre fonction de changement de compte.

Voici les fonctionnalités qui permettent d'améliorer l'expérience à distance :

Prise en charge de plusieurs moniteurs.

Résolutions d'affichage personnalisées.

Résolutions d'affichage dynamiques et mise à l'échelle.

Redirection des périphériques, tels que les webcams, l'audio, les périphériques de stockage et les imprimantes.

Optimisation de Microsoft Teams.



Microsoft propose l'application Remote Desktop Connection dans Windows depuis des années, mais la "Windows App" marque une évolution plus large vers l'informatique dématérialisée pour Windows en général.



Pour l'instant, l'application n'est disponible qu'en avant-première pour les comptes d'entreprise, mais il est probable qu'elle prenne en charge les clients réguliers à terme, bien que l'option permettant de se connecter à l'aide d'un compte Microsoft personnel ne fonctionne pas pour l'instant.



La version Mac nécessite macOS 12 ou une version ultérieure, tandis que l'application iOS/iPadOS nécessite un appareil fonctionnant sous iOS ou iPadOS 16 ou une version ultérieure. Il faut s'inscrire à la bêta sur TestFlight pour le moment, comme expliqué sur la page dédiée.



La version web de l'application est accessible en allant sur windows.cloud.microsoft.