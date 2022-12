Hand Mirror+ permet d'accéder à la caméra du Mac en un clic

Hand Mirror est un utilitaire très intéressant qui permet d'accéder en un clic à la caméra de votre Mac directement dans la barre de menus de macOS. Une nouvelle version de l'application s'appuie sur ses fondations avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, plus une réécriture complète pour rendre l'expérience plus rapide et plus stable.

Hand Mirror en fait toujours plus

Vous vous demandez pourquoi voudrait-on accéder rapidement à l'appareil photo de son Mac ? Voici comment le développeur Rafa Conde l'explique :

Vous savez, lorsque vous devez participer à un appel Zoom mais que vous voulez d'abord vérifier votre visage, ou vous assurer que rien de trop embarrassant n'est cadré ? Vous ouvrez alors Photo Booth ou autre ? Mais cela nécessite 5 pressions sur le clavier ? Peut-être qu'un simple clic pourrait vous faire gagner une demi-seconde ou quelque chose comme ça ?

Avec la mise à jour de ce mois-ci, Le développeur a introduit un nouveau modèle de monétisation pour Hand Mirror+. Plutôt que de facturer un abonnement, Hand Mirror Plus est un achat unique. Chaque fois qu'une nouvelle version de l'application est publiée avec une nouvelle fonctionnalité, "le prix augmentera".



La version initiale de Hand Mirror Plus comprend un certain nombre de fonctions qui constituent un excellent moyen d'étendre les fonctionnalités de base de l'application.

Fenêtre intelligente : Obtenez plus de flexibilité que le simple Popover avec une fenêtre entièrement redimensionnable, déplaçable et toujours visible.

: Obtenez plus de flexibilité que le simple Popover avec une fenêtre entièrement redimensionnable, déplaçable et toujours visible. Masques de fenêtre : Taille et forme personnalisables de votre fenêtre, par exemple si vous voulez que votre appareil photo apparaisse comme un cercle.

: Taille et forme personnalisables de votre fenêtre, par exemple si vous voulez que votre appareil photo apparaisse comme un cercle. Position par défaut personnalisée : Choisissez l'endroit de l'écran où vous voulez que votre caméra apparaisse, ce qui est utile lorsque vous voulez la centrer par rapport à votre caméra physique réelle.

: Choisissez l'endroit de l'écran où vous voulez que votre caméra apparaisse, ce qui est utile lorsque vous voulez la centrer par rapport à votre caméra physique réelle. Icônes personnalisées : Vous disposez d'un large choix d'icônes d'applications et de barres de menus.

: Vous disposez d'un large choix d'icônes d'applications et de barres de menus. Déclencheur d'encoche : Si vous avez un Mac avec une encoche, vous pouvez cliquer sous celle-ci pour déclencher la caméra.

La nouvelle version 2.0 de Hand Mirror offre également une réécriture complète du code. "Cette nouvelle version est une réécriture complète, elle devrait donc être moins buggée et beaucoup plus rapide pour ouvrir la vue de la caméra", explique le développeur.



À l'avenir, Hand Mirror ajoutera également une nouvelle fonction "Mic Check" qui vous permettra de faire un test rapide du microphone pour vous assurer que votre caméra et votre audio sont bien ouverts avant votre appel vidéo.



Si vous passez régulièrement des appels en visio sur votre Mac, Hand Mirror est une application indispensable. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur le Mac App Store, tandis que la mise à niveau Hand Mirror Plus est disponible en tant qu'achat in-app pour 5,99 €.

Télécharger l'app gratuite Hand Mirror