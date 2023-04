Apple met à jour ses applications sur Windows 11

Apple n'est pas fan de Windows, mais fait tout de même des efforts pour satisfaire ses clients présents sur la plateforme concurrente. Voici donc de nouvelles mises à jour pour les trois applications Apple disponibles en version preview sur le Microsoft Store de Windows 11.

Apple x Windows

C'est tellement rare que cela a le mérite d'être souligné. Apple vient de mettre à jour plusieurs de ses applications disponibles sur Windows 11. Au menu, quelques améliorations, mais également des corrections de bugs.



Pour rappel, depuis janvier 2023, la pomme a lancé les applications "Preview" Apple Music, Apple TV et Apple Devices (Aperçu d'appareils Apple en français) sur le Microsoft Store. Néanmoins, ce sont des versions "préliminaires" et encore loin d'êtres parfaites.

Impossible de trouver une note de version récapitulant les modifications apportées, mais plusieurs utilisateurs Reddit s'en sont chargé. Pour l'app Apple Music par exemple, elle inclut enfin les raccourcis Windows 11, les paroles en temps réel ou encore le contrôle multimédia pour changer rapidement de sortie audio. Mieux encore, la lecture d'une piste audio semble plus fluide.



Pour les deux autres, difficile pour le moment de connaître les changements. Malgré tout, il paraîtrait que certaines références au futur OS (xrOS) de son casque de réalité virtuelle aient été une nouvelle fois supprimées. Un produit attendu de longue date qui devrait être révélé cet été et plus précisément au moins de juin lors de la WWDC.