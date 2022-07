La preview de VMware Fusion apporte Windows 11 sur les Mac Intel et Apple Silicon

VMware a annoncé cette semaine que la dernière mise à jour de VMware Fusion apporte la prise en charge de Windows 11 aux Macs Intel et Apple Silicon. Disponible pour le moment sous forme d'aperçu technique gratuit, la version 2H22 de Fusion permettra enfin aux utilisateurs d'Apple Silicon Mac de télécharger et d'utiliser Windows 11 sur leurs machines par le biais de la virtualisation.

VMWare Fusion supporte Windows 11

Les fonctionnalités comprennent la prise en charge de Windows 11 avec GFX 2D et mise en réseau, l'installation de VMtools pour Windows sur les machines Apple Silicon, la prise en charge améliorée de Linux sur les machines Apple Silicon, et plus encore.

Windows 11 sur Intel et Apple Silicon avec 2D GFX et mise en réseau

Installation de VMtools pour Windows 11 GOS sur M1

Amélioration de la prise en charge de Linux sur M1

Accélération graphique 3D HW et OpenGL 4.3 dans les VMs Linux* (Nécessite Linux 5.19+ & Mesa 22.1.3+)

Dispositif TPM virtuel

Cryptage rapide

Binaire universel

Bien que cette nouvelle fonctionnalité ait été conçue pour Windows 11, VMware affirme que les outils peuvent également être utilisés avec d'autres VM. À l'heure actuelle, Fusion sur les appareils équipés des puces M1 ou M2 d'Apple est "encore un travail en cours" et il y a quelques limitations à connaître :

Fusion ne prendra pas en charge l'exécution de VM sur différentes architectures. (Par exemple, pas de VM x86_64 sur les Macs M1).

Les machines virtuelles macOS sont hors de portée pour cette version, mais c'est un sujet sur lequel nous nous penchons.

Ubuntu 20.04.4 et 22.04 pour arm64 ne démarrent pas actuellement (Ubuntu 20.04.4 à partir du 5 juillet) Nous travaillons à résoudre ce problème.

VMware indique qu'elle cherche à recueillir les commentaires des utilisateurs afin de corriger les problèmes et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités en vue d'une prise en charge plus officielle plus tard dans l'année. Pendant la période de test, l'utilisation de VMware Fusion sera gratuite. L'aperçu technique de VMware Fusion peut être téléchargé sur le site Web de VMware.