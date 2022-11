VMware Fusion 13 est désormais disponible sur les Mac Apple Silicon

VMware a annoncé hier soir le lancement de Fusion 13, la dernière mise à jour majeure du logiciel de virtualisation concurrent de Parallels Desktop.



Pour ceux qui ne connaissent pas VMWare, il est conçu pour permettre aux utilisateurs de Mac d'exploiter des machines virtuelles pour exécuter des systèmes d'exploitation tiers comme Linux ou Windows 11.

VMWare Fusion 13 est compatible avec les nouveaux Mac

Fusion 13 Pro et Fusion 13 Player sont compatibles à la fois avec les Macs Intel et les Macs Apple Silicon équipés de puces M1 ou M2, offrant une prise en charge native attendue depuis de longue date. VMware a testé pendant plusieurs mois la prise en charge d'Apple Silicon avant le lancement de la dernière version de Fusion.

Avec Fusion 13, les utilisateurs de Mac peuvent accéder aux machines virtuelles Windows 11. Les Macs Intel offrent une prise en charge complète de Windows 11, tandis que sur le silicium Apple, VMware indique qu'il existe une première série de fonctionnalités pour Windows 11 sur Arm.



VMware Tools fournit un support virtuels pour les parties graphique et réseau, et d'autres fonctionnalités sont encore à venir. Avec des pilotes certifiés et signés, Windows 11 tourne parfaitement, même en résolution 4K. Notez que Fusion sur Apple Silicon doit exécuter la variante Arm de Windows 11, et qu'il ne prend pas en charge la version x86/Intel de Windows.



Les utilisateurs qui ont besoin d'exécuter des applications win32 et x64 traditionnelles peuvent le faire grâce à l'émulation intégrée.

Fusion 13 comprend également un périphérique virtuel TPM 2.0 qui peut être ajouté à n'importe quelle VM, stockant le contenu dans une section cryptée des fichiers de la machine virtuelle et offrant une parité de fonctionnalité matériel-tpm. Pour prendre en charge cette fonctionnalité, Fusion 13 utilise un type de chiffrement rapide qui crypte uniquement les parties de la VM nécessaires à la prise en charge du dispositif TPM pour des raisons de performance et de sécurité.



Le logiciel prend en charge OpenGL 4.3 dans les VM Windows et Linux sur Intel et dans les VM Linux sur silicium Apple.

Prix de VMWare Fusion 13

Fusion 13 Player est gratuit pour un usage personnel, et les licences commerciales pour les deux versions sont disponibles avec une réduction de 30 % pour célébrer le lancement.



La version Player coûte 104€ au lancement, puis 149€. Quant à la version Pro, comptez 139€ au lancement, puis 199€. Les mises à niveau vers la version 13 coûtent 79€ (Player) ou 99€ (Pro).