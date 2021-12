Comment transformer Windows 11 en MacOS Monterey (vidéo)

Le rêve de beaucoup de personnes vient d'être réalisé dans cette vidéo. Si vous êtes un utilisateur Apple mais que vous possédez tout de même un PC sous Windows 11 pour le travail, le gaming ou autre, sachez qu'il est possible de remplacer le design de l'OS de Microsoft par celui d'Apple. Voici comment faire avec ce tutoriel vidéo qui permet d’avoir un simili MacOS sur PC.

Un rendu final bluffant sur un PC !

Pour terminer ce week-end en douceur, nous vous proposons de découvrir une vidéo postée sur la chaîne YouTube Tech Rifle. À l'intérieur de cette vidéo, on retrouve un genre de tutoriel qui permet de totalement remodeler Windows 11 afin qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à MacOS Monterey.

Non vous ne rêvez pas, après une multitude d'étapes durant une vingtaine de minutes, Tech Rifle a réussi la prouesse d'allier les deux systèmes afin de profiter du design de MacOS Monterey d'Apple avec le fonctionnement système de Microsoft.



Comme vous pouvez le voir, le nombre d'étapes est plutôt conséquent même si la chaîne YouTube concernée indique via la description que ce n'est pas difficile à réaliser. De notre côté, nous validons le fait qu'avec le tutoriel c'est réalisable mais gageons tout de même que ce n'est pas à la portée de tout le monde.



Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure, n'hésitez pas à visionner la vidéo entièrement pour ne pas oublier une seule manipulation. Si le rendu final ne vous plaît pas ou que vous n'avez pas réussi à faire exactement la même chose, la dernière partie de la vidéo est consacrée à la suppression rapide pour revenir à Windows 11 de base.



N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires et à en parler autour de vous.