Parallels Desktop 18 permet de jouer sur Mac sous Windows 11

L'éditeur Corel vient d'annoncer Parallels Desktop 18, une nouvelle mise à jour qui apporte une prise en charge complète des écrans 120 Hz dans les MacBook Pros 14 et 16 pouces, des performances considérablement améliorées sur la puce M1 Ultra, une configuration plus facile de Windows 11, la prise en charge des manettes et bien plus encore.

Parallels Desktop bientôt capable de faire tourner Windows 11 sur MacOS

Parallels Desktop 18 est conçu pour profiter pleinement du tout dernier matériel Mac, y compris la puce silicium M1 Ultra d'Apple la plus haut de gamme. Avec un Mac Studio équipé de cette puce, Parallels Desktop 18 fait tourner Windows 11 pratiquement deux fois plus vite par rapport aux versions précédentes de Parallels. Sans oublier une compatibilité avec les écran ProMotion (120 Hz) des MacBook Pro 2021 :

La prise en charge complète de l'écran ProMotion d'Apple avec les changements automatiques de la fréquence de rafraîchissement et les performances libérées de M1 Ultra d'Apple permettent aux utilisateurs d'affecter plus de ressources et d'obtenir un Windows 11 jusqu'à 96 % plus rapide.

Parallels Desktop 18 apporte également une expérience d'installation de Windows 11 améliorée et la possibilité d'utiliser une manette de jeu :

Une expérience de jeu Windows améliorée sur un Mac : Les utilisateurs peuvent maintenant connecter simplement une manette de jeu à leur Mac, passer à Windows et commencer à jouer. Profitez d'une interface utilisateur et d'une lecture vidéo Windows fluides, d'une fréquence d'images plus élevée, et bien plus encore.

Avant sa sortie plus tard cet automne, Parallels Desktop 18 inclut la prise en charge des nouvelles fonctionnalités de macOS Ventura. Les autres changements incluent une meilleure prise en charge de l'USB 3.0, une meilleure compatibilité des applications Intel (x86), etc.



Parallels Desktop 18 est toujours basé sur un modèle d'abonnement, ce qui signifie que l'édition standard coûte 79,99 $ par an, tandis que Pro et Business Editions sont disponibles pour 99,99 $ par an. Les utilisateurs qui ont acheté une licence perpétuelle pour une version antérieure de Parallels Desktop peuvent passer à Parallels Desktop 18 pour 49,99 $. Un essai gratuit est disponible en téléchargement sur le site Web de Parallels.