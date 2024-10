La justice américaine veut transformer l'iPhone en Android, selon Apple

C'est un peu les Feux de l'amour entre Apple et le Département de la Justice des Etats-Unis (DOJ). Alors que ce dernier a déposé hier sa plainte antitrust contre Apple, dans le but supposé de "libérer les marchés des smartphones de la conduite anticoncurrentielle et d'exclusion d'Apple et de restaurer la concurrence", Apple a répondu vigoureusement. Mais la firme n'en est pas restée là, partageant à nouveau son point de vue sur la situation. Selon Tim Cook et ses amis, l'objectif de la plainte est de transformer l'iPhone en téléphone Android.

"Joue-la comme Android"

Un représentant d'Apple a expliqué que les poursuites engagées par le ministère de la justice visent essentiellement à faire ressembler l'iPhone à un appareil Android et à le faire fonctionner comme tel, ce qui nuirait en fait à la concurrence.

Dans le texte, le DOJ entend forcer Apple à s'ouvrir sur tous les plans que l'UE a imposé, à savoir les App Store tiers, le sideloading, etc. Mais pas uniquement. L'action en justice du ministère de la justice vise l'iPhone dans pratiquement tous les services de l'entreprise comme l'App Store donc, mais aussi iMessages, CarPlay, FaceTime, iCloud, et bien plus encore. L'entreprise fondée par Steve Jobs serait obligée de s'intercaler avec les services de Google, et autres.



L'argument de défense principal d'Apple est que le fait d'apporter à l'iPhone des qualités similaires à celles d'Android viendrait réduire le choix du consommateur. Apple explique que l'un des avantages de l'iPhone est qu'il est privé et sécurisé, et qu'elle devrait faire des compromis importants sur ces points si le ministère de la justice l'emportait. iOS deviendrait en tout point similaire à Android, sauf l'interface. Et encore, avec un thème, un Android peut devenir un iPhone...



Selon nous, cela n'a aucun sens de forcer une entreprise à ressembler à son concurrent direct. À date, les utilisateurs ont le choix entre deux systèmes, deux philosophies. Si le DOJ obtient gain de cause, cela pourrait avoir des répercussions pour les fans d'Apple.



Qu'en pensez-vous ? Bonne ou mauvaise idée ?