Windows 11 Phone Link supporte la synchronisation de l'iPhone

Microsoft démarre la prise en charge de la synchronisation de l'iPhone dans Windows 11. La société a annoncé aujourd'hui que la prochaine version Insider de Phone Link (Mobile Connecté en français) prendra en charge les iPhones à partir de cette semaine. L'outil fonctionne avec les téléphones Android depuis 2015, soit près de huit ans.

Une fonction demandée par les utilisateurs

La version initiale synchronisera uniquement les appels, les messages et les contacts de votre iPhone vers un PC sous Windows 11. Il y a toutefois quelques limites :

Vous ne pourrez pas répondre aux messages de groupe

Vous ne pourrez pas envoyer de médias via iMessage

Néanmoins, il s'agit d'un grand pas dans la bonne direction pour une fonctionnalité qui, jusqu'à présent, excluait les innombrables personnes qui utilisent à la fois un iPhone et un PC Windows. À priori, les iPhone 14 Pro sont pris en charge, jusqu'aux vieux modèles comme l'iPhone 6 par exemple.

Comment tester Phone Link pour iPhone

Microsoft indique que "Mobile connecté" pour iPhone ne sera déployé qu'auprès d'un "petit pourcentage" d'utilisateurs de Windows Insiders cette semaine ; elle précise explicitement que tous les Insiders ne verront pas initialement l'option. Au lieu de cela, la société étendra l'aperçu à un plus grand nombre de testeurs à mesure qu'elle recueillera les commentaires du premier lot. De plus, l'accès est basé sur le cloud, il n'y aura donc pas de version spécifique de l'application Phone Link qui vous permettra instantanément d'utiliser la bêta.

Si vous êtes l'un des chanceux, vous verrez une option permettant de relier votre iPhone dans l'application Phone Link. Après l'avoir choisie, l'application vous guidera à travers les étapes de couplage de votre téléphone Apple et de votre PC par Bluetooth (y compris la numérisation d'un code QR). Vous devrez également confirmer un code et accorder des autorisations à la fois du côté Windows et du côté iOS pour vous assurer que tout se synchronise.



Cette fonctionnalité fait suite à l'application Unison d'Intel, qui prend en charge les appels, les messages, les notifications et les transferts de fichiers entre les téléphones (y compris les iPhones) et les PC d'Intel. Plusieurs applications tierces, comme AirDroid, offrent une fonctionnalité similaire depuis des années. Sinon, il y a iTunes.