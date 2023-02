Microsoft officialise Windows 11 sur Mac M1/M2 via Parallels 18, mais...

Microsoft a changé d'avis. Après avoir refusé de porter Windows 11 sur Mac avec les puces ARM, la société nous surprend avec une solution alternative.



En effet, dans un nouvel article de support, la société a "autorisé" l'utilisation de Parallels Desktop 18 pour exécuter les versions ARM de Windows 11 Pro et Enterprise sur les Macs basés sur M1 et M2. Si vous avez besoin de Windows pour votre travail, vous pouvez théoriquement utiliser la machine virtuelle sans fâcher votre responsable informatique.

Beaucoup de limites

Comme vous pouvez le deviner, requérir à la virtualisation a des limites. Concrètement, en faisant tourner Windows 11 sur Mac Apple Silicon via Parallels, vous ne pourrez pas exécuter d'applications ARM 32 bits, en partie parce que Microsoft déprécie les logiciels 32 bits pour toutes les versions ARM de Windows. De plus, les périphériques ne fonctionneront pas s'ils ne disposent pas de pilotes Windows 11 ARM. Vous ne pouvez pas non plus utiliser ce qui dépend d'une autre couche de virtualisation, comme les applications Android, le système Linux et Windows Sandbox. Ne vous attendez pas non plus à pouvoir exécuter certains jeux, car tout ce qui nécessite au moins DirectX 12 ou OpenGL 3.3 ne fonctionnera pas.

Il est possible d'exécuter Windows 11 dans Parallels sur les Mac ARM depuis un moment, et cela a même fonctionné raisonnablement bien. A l'époque, il fallait utiliser un aperçu Insider de l'OS, et Microsoft a déclaré à l'époque qu'elle ne prévoyait pas de prendre en charge les nouveaux Macs. L'approche autorisée permet de résoudre les problèmes de licence, et Parallels Desktop 18 vous permet désormais de télécharger et d'installer Windows 11 sans trop d'efforts.



Jusqu'à présent, la société n'accordait des licences pour les versions ARM de Windows qu'aux vendeurs de PC, ce qui est donc un changement notable. D'après Parallels, vous pouvez acheter une licence individuelle de Windows 11 Pro ou passer par la procédure d'achat habituelle de votre employeur.



Bien évidemment, il s'agit d'une solution de contournement qui ne satisfera pas les utilisateurs qui veulent une prise en charge native de Windows, comme c'était le cas avec les Macs à processeur Intel utilisant Boot Camp d'Apple. Les performances et la compatibilité n'ont rien à voir dans les deux cas. Espérons qu'Apple arrive à convaincre Microsoft...