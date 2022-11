Windows 11 : Microsoft commence le déploiement de l'intégration Photos iCloud

Il y a quelques mois, Microsoft révélait son intention d'inclure une synchronisation de Photos iCloud dans l'application Photos préinstallée sur Windows 11. Cette nouveauté permet aux habitués des appareils Apple de profiter d'une expérience iCloud directement sur leur PC sans avoir besoin de migrer vers un Mac ou de se rendre sur la version web d'iCloud. Aujourd'hui, Microsoft annonce que ce changement est en cours de déploiement aux États-Unis et à l'international.

Bonne nouvelle pour les propriétaires d'un PC sous Windows 11, Microsoft a annoncé cette nuit le déploiement de la synchronisation automatique de vos photos iCloud vers l'application Photos qui est disponible sur Windows 11.

La fameuse mise à jour qui apporte cette nouvelle intégration est mise à disposition sur le Microsoft Store, si vous ne la voyez pas encore, il faut patienter un peu.



Grâce à la compatibilité de Windows 11 avec iCloud Photos, les utilisateurs d'iPhone peuvent voir l'intégralité de leur photothèque dans l'application Photos, où qu'ils se trouvent. Selon Microsoft, il suffit aux utilisateurs d'installer l’app iCloud pour Windows depuis le Microsoft Store et d'activer la synchronisation avec iCloud Photos pour que leurs photos iCloud s'affichent dans l’app Photos.

Dans son billet de blog, Microsoft explique :

Nous savons que de nombreux clients Windows ont des collections de photos et de vidéos sur leur iPhone qu'ils aimeraient pouvoir voir sur leur PC. Cette intégration de Photos iCloud permettra aux personnes possédant un iPhone d'avoir plus facilement un accès direct à tous leurs souvenirs chéris en un seul endroit organisé et constitue une autre étape de nos efforts continus pour rendre les expériences sur Windows 11 transparentes.