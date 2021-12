Windows 11 : Microsoft reconnait la pénibilité du changement de navigateur par défaut

Julien Russo

Lors des dernières bêtas de Windows 11 avant la sortie, plusieurs utilisateurs avaient dénoncé des complications concernant le changement de navigateur par défaut. En effet, Microsoft avait complètement modifié la manipulation comparée à celle de Windows 10, les premières accusations expliquaient que cela était fait pour décourager et avantager Edge par rapport aux concurrents.

Microsoft revient sur sa décision

Si vous avez un PC et que vous êtes passé sur Windows 11 il y a quelques mois, vous avez probablement aperçu le nouveau système de Microsoft pour changer le navigateur internet par défaut de votre ordinateur.

Le chemin est le même : Paramètres -> Applications -> Applications par défaut puis "modifier le navigateur par défaut". Jusqu'ici, c'est simple et rapide, cependant une fois arrivé, Windows 11 vous demande de choisir le navigateur que vous voulez pour chaque format de fichier.

Autrement dit, il faut sélectionner votre navigateur préféré pour le :

.html

.pdf

.shtml

.svg

.webp

.xht

FTP

HTTPS

Cette nouvelle méthode a rapidement énervé les utilisateurs et en a découragé plus d'un. La concurrence avait également réagi, on se souvient par exemple de Selena Deckelmann la vice-présidente de Firefox qui avait déclaré que cela était des obstacles déroutants et qui semblaient être conçus pour démotiver les gens à choisir autre chose que... Edge !

Aujourd'hui, on vient d'apprendre que Microsoft est revenue sur sa décision et va faire une marche arrière pour proposer le même système que Windows 10, c'est-à-dire de pouvoir modifier le navigateur par défaut pour l'ensemble des formats de fichier.

L'information a été révélée par @WithinRafael sur Twitter, avec des captures d'écrans à l'appui. Le bêta-testeur de Microsoft a partagé un avant-goût de ce que préparent les développeurs.

Windows build 22509 has a new browser [Set default] button. 👀 pic.twitter.com/kRDFPKfJMv — Rafael Rivera (@WithinRafael) December 1, 2021

Pour faire simple, Windows 11 va conserver la possibilité de choisir son navigateur par défaut par format de fichier. Pour Microsoft, c'est une nécessité, car cela apporte plus de contrôle à l'utilisateur. Pour ceux qui veulent le même navigateur pour tous les formats de fichiers, il va être possible de sélectionner un navigateur internet unique pour tout.

Rafael Rivera explique avoir aperçu ce changement dans la build 22509 des bêtas de Windows 11. Il est pour le moment difficile de savoir quand cette modification sera lancé dans la version officielle, mais elle devrait bientôt débarquer.



Finalement, le mécontentement des utilisateurs et l'inquiétude des navigateurs internet concurrents ont permis de faire changer les choses.

Edge en difficulté

Officiellement, Microsoft ne peut pas vous obliger à utiliser Edge, cela serait une pratique anticoncurrentielle extrêmement grave et il ne fait aucun doute que l'entreprise serait condamnée aux quatre coins du monde.

Vous êtes-vous demandé pourquoi Microsoft vous incite autant à utiliser Edge ?

Il y a une raison...



Le navigateur internet souffre énormément de la popularité de Google Chrome et Safari d'Apple. Selon un rapport de Browser Market Share in France publié en mai 2021, la part de marché de Edge sur le territoire français est catastrophique !

On constate dans les données récupérées par StatCounter que Google Chrome domine le secteur avec 58,24% de PDM, on retrouve Safari loin derrière avec seulement 20,73%, Mozilla Firefox avec 8,22% et Microsoft Edge avec 4,92%.

Cette tendance française doit probablement être similaire à l'étranger.



Cela peut s'expliquer par le fait que Microsoft a énormément déçu dans le passé avec Internet Explorer et a perdu la confiance de ses utilisateurs qui ont depuis trouvé leur bonheur chez Google et Apple. Aujourd'hui, Microsoft fait tout pour vous montrer que Edge n'a plus rien à voir avec ce que vous avez vécu à l'époque d'Internet Explorer, mais malheureusement les utilisateurs ne reviennent pas.



