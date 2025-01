CES 2025 : NVIDIA frappe fort avec ses RTX 50, deux fois plus puissantes

L'année 2025 commence en fanfare avec l'annonce très attendue de la nouvelle génération de cartes graphiques NVIDIA. Le CEO Jensen Huang a profité du CES de Las Vegas pour lever le voile sur les RTX 50, une gamme qui promet des performances exceptionnelles grâce à l'architecture Blackwell et à l'intégration poussée de l'IA.

Une nouvelle génération deux fois plus puissante

La star de cette annonce est sans conteste la RTX 5090, un monstre de puissance qui embarque pas moins de 92 milliards de transistors et 32 Go de mémoire GDDR7. NVIDIA annonce des performances multipliées par deux par rapport à la RTX 4090, notamment grâce au DLSS 4 et à sa nouvelle technologie Multi Frame Generation. Cette dernière permet de générer jusqu'à trois images supplémentaires pour chaque image rendue traditionnellement. La gamme se compose de quatre modèles :

RTX 5090 : 1999$ (disponible le 30 janvier)

RTX 5080 : 999$ (disponible le 30 janvier)

RTX 5070 Ti : 749$ (disponible en février)

RTX 5070 : 549$ (disponible en février)

Point particulièrement intéressant : la RTX 5090 Founders Edition adopte un design compact en deux slots, ce qui la rend compatible avec les boîtiers SFF (Small Form Factor) — un véritable exploit technique quand on connaît la puissance délivrée.

L'IA au cœur de la révolution graphique

NVIDIA mise plus que jamais sur l'intelligence artificielle avec cette nouvelle génération. Le DLSS 4 intègre désormais des modèles basés sur les transformers, la même architecture qui alimente ChatGPT ou Gemini. Cette évolution permet d'améliorer considérablement la qualité d'image avec une meilleure stabilité temporelle et plus de détails en mouvement.

L'architecture Blackwell introduit également les "RTX Neural Shaders", capables de compresser les textures jusqu'à 7 fois tout en préservant leur qualité. La technologie "RTX Neural Faces" utilise l'IA générative pour améliorer le rendu des visages en temps réel, tandis que NVIDIA Reflex 2 promet de réduire la latence jusqu'à 75%.

Une révolution qui touche aussi les laptops

Les PC portables ne sont pas en reste puisque NVIDIA annonce l'arrivée des RTX 50 Series dans les machines de grandes marques comme Acer, ASUS, Dell ou encore Razer dès mars 2025. Les nouveaux GPU mobiles promettent une autonomie améliorée de 40% grâce aux innovations Max-Q et des performances doublées par rapport à la génération précédente.



Pour les utilisateurs Apple, bien que ces cartes ne soient pas directement utilisables sur Mac, cette évolution technologique pourrait influencer le développement des futures puces Apple Silicon dédiées au gaming et aux applications créatives.



La sortie de ces nouvelles cartes graphiques marque indéniablement un tournant dans l'histoire du jeu vidéo PC et de l'infographie. Avec des performances doublées et une intégration poussée de l'IA, NVIDIA confirme sa position de leader et ouvre la voie à une nouvelle ère du rendu graphique en temps réel.

Conférence de Nvidia en entier :

Trailer officiel :

Comparaison RTX 4090 et RTX 5090 avec DLSS 4.0 :

Source