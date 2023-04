Windows 11 : envoyer des iMessage via PC est maintenant possible !

Quand vous êtes sur Mac, vous avez la possibilité d'envoyer des SMS et iMessage directement sur macOS sans avoir besoin de prendre votre iPhone. Cette connectivité, les propriétaires de PC en ont toujours rêvé, mais Microsoft n'avait jamais réussi à proposer cette fonctionnalité. Aujourd'hui, c'est chose faite, les utilisateurs de Windows 11 peuvent envoyer des iMessage depuis leur PC sans toucher à leur iPhone !

Microsoft commence le déploiement

Tout a commencé en février 2023, on apprenait avec surprise que Microsoft testait sur Windows 11 la possibilité d'envoyer et de recevoir des iMessage directement depuis une application Windows. Le fonctionnement de "Mobile connecté" est simple, l'ordinateur sur Windows communique avec l'application iOS "Lien avec Windows" (disponible gratuitement sur l'App Store) via le Bluetooth des deux appareils.



Résultat, il devient possible pour les utilisateurs d'envoyer et de recevoir des iMessage sans avoir besoin de prendre leur iPhone dans leurs mains. Toutefois, il existe quelques contraintes, tout d'abord ce n'est pas une intégration officielle d'iMessage validée par Apple, Microsoft a pris l'initiative de créer ce lien entre les PC et les iPhone, probablement sans l'approbation du géant californien. Cela engendre sans surprise des limites...

Comparé à macOS, les utilisateurs de Windows 11 ne pourront pas profiter des conversations de groupe, l'ensemble de l'historique de la conversation ne sera pas synchronisé (vous ne verrez que les textes qui ont été envoyés ou reçus à l'aide de l'app dédiée), l'envoi de photos, de vidéos ou même de GIF est impossible et tous les messages apparaîtront en gris.



Autrement dit, l'expérience utilisateur sera largement inférieure à macOS. Ces restrictions ne sont évidemment pas la faute de Microsoft, en réalité, l'entreprise ne peut pas proposer une alternative aussi meilleure que sur macOS si Apple ne donne pas sa bénédiction et donc les ouvertures nécessaires.

Dans un billet de blog, Microsoft se dit toutefois enthousiaste concernant cette grande avancée pour les utilisateurs d'iPhone qui ont fait le choix d'investir dans un PC plutôt qu'un Mac :

Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que Microsoft Phone Link pour iOS sur Windows 11 commence à être déployé auprès de notre public mondial en 39 langues sur 85 marchés. Nous avons récemment annoncé que Windows 11 étendait notre fonctionnalité de lien téléphonique pour permettre la connexion entre un PC Windows 11 et un appareil mobile iOS dans le but de supprimer les barrières entre votre téléphone et votre PC et de faciliter la connexion aux personnes qui vous sont les plus chères.

Et pour le déploiement ?

La fonctionnalité est en cours de déploiement pour l'instant, Microsoft a déclaré que ce sera opérationnel pour le monde entier à partir de la mi-mai.

En ce qui concerne l'utilisation de l'application sur Windows, il faudra avoir Windows 11 minimum. Pour iOS, l'app ne fonctionnera que si vous êtes sur iOS 14 ou une version ultérieure.